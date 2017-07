Lagerhalle in Flammen

artikel-ansicht/dg/0/

Fürstenwalde (MOZ) Ein Großbrand in der Ehrenfried-Jopp-Straße hielt am Sonnabendnachmittag Feuerwehrleute aus Fürstenwalde und Umgebung für mehrere Stunden in Atem.

Ein 50-jähriger Fürstenwalder restaurierte in einer Lagerhalle in Fürstenwalde Nord ein altes Motorrad. Dabei soll es eine Verpuffung gegeben haben. Laut Polizei fing das Fahrzeug Feuer, welches sehr schnell auf die Einrichtung und das Gebäude übergriff. Eigene Löschversuche mit zwei Feuerlöschern misslangen. Danach rettete sich der verletzte Mann selbst aus dem Gebäude und alarmierte um 15.13 Uhr die Feuerwehr. "Bei dem Ausmaß war uns gleich klar, dass wir Verstärkung brauchen", sagte Feuerwehrchef Jörn Müller. Und so rückten auch die Rauener, Schönfelder, Hangelsberger, Berkenbrücker, Langewahler und Bad Saarower Wehren zum Teil von ihren gerade stattfindenden Dorffesten aus. Das dreiteilige 3600 Quadratmeter große Gebäude hatte genau in der Mitte Feuer gefangen. So das die Brandbekämpfer hauptsächlich das Übergreifen der Flammen auf den gesamten Lagerkomplex verhindern wollten. Von zwei Drehleitern aus wurde Schaum eingesetzt. "Ein Dacheinsturz erschwerte die Arbeiten erheblich", so Jörn Müller. Wegen der starken Rauchentwicklung mussten die Einsatzkräfte Atemschutzgeräte tragen. Durch das umsichtige Handeln der 85 beteiligten Feuerwehrleute konnte untergestelltes Material, wie Möbel, diverse Fahrzeuge und Kräder, vor größerer Beschädigung bewahrt werden.

Schaulustige brachten sich in Gefahr, behinderten auch die Löscharbeiten. Polizeibeamte mussten sie des Platzes verweisen. Dabei hielten sie sich selbst in einem Bereich auf, in den der Wind die Rauchgase drückte. Zwei Beamte klagten bald über Übelkeit und mussten anschließend durch Rettungskräfte behandelt werden. Um 19.27 Uhr war das Feuer aus und die Einsatzkräfte rückten ab. Die Kriminalpolizei ermittelt.