Hannover (dpa) Die Bundespolizei hat an der deutsch-niederländischen Grenze einen Drogenschmuggler mit Rauschgift im Wert von rund 360 000 Euro festgenommen. Der 27 Jahre alte Mann wurde am Samstagabend auf der A30 nahe Bad Bentheim (Niedersachsen) bei der Einreise angehalten. Während der Kontrolle sei der Mann sehr nervös gewesen, teilte die Bundespolizei am Sonntag mit.