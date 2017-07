Weltgrößtes Containerschiff ist in Wilhelmshaven angekommen

artikel-ansicht/dg/0/

Wilhelmshaven (dpa) Das größte Containerschiff der Welt ist im bundesweit einzigen Tiefwasserhafen in Wilhelmshaven eingelaufen. Damit hat die MV «OOCL Hong Kong» zum ersten Mal überhaupt einen Hafen in Deutschland angelaufen.

artikel-ansicht/dg/0/1/1585739/

Das Containerschiff «OOCL Hong Kong» läuft erstmalig den JadeWeserPort in Wilhelmshaven an.

Das Containerschiff «OOCL Hong Kong» läuft erstmalig den JadeWeserPort in Wilhelmshaven an. © Ingo Wagner/dpa

Auf seiner Jungfernfahrt legte der Neubau der Samsung-Werft in Südkorea schon im britischen Felixstowe und im polnischen Danzig an. Der Frachter führt mit 400 Metern Länge und 21 413 Stellplätzen für Standardcontainer (TEU) derzeit die Rekordliste der weltweit größten Schiffe an. Der Hafen in Wilhelmshaven bietet mit einer Wassertiefe von 18 Metern und einer kurzen Anfahrt von der Nordsee Vorteile für derart große Schiffe.

Die «OOCL Hong Kong» gehört zur global agierenden Reederei OOCL, die wiederum Teil des neuen Reeder-Großverbund «Ocean Alliance» ist. Schiffe des Verbundes laufen seit Mai wöchentlich im Rahmen seines Fernost-Nordeuropa-Liniendienstes den JadeWeserPort an.