Leegebruch (OGA) Hunderte Helfer haben am Wochenende gegen die Wassermassen in der Gemeinde Leegebruch (Oberhavel) gekämpft. Der 6 700-Einwohner-Ort südwestlich von Oranienburg war auch am Sonntag noch teilweise überflutet. Viele Anwohner fühlen sich von den Behörden im Stich gelassen.

Mit Besen gegen das Wasser: Die Anwohner der Straße An der Muhre halfen sich am Sonntagnachmittag selbst. © Tilman Trebs/OGA

Viele Haushalte in Leegebruch sind seit dem Jahrhundertregen vom vergangenen Donnerstag ohne Strom, Heizung und Abwasser. 75 Prozent der Einwohner sind direkt vom Hochwasser betroffen, indirekt kämpft jeder Haushalt gegen die Wassermassen. Etwa 70 Dixi-Toiletten wurden aufgestellt. Am Sonntagnachmittag richtete der Landkreis einen Bus-Shuttle in eine Nachbargemeinde ein. Dort können sich Betroffene duschen und Wäsche waschen. Der Amtsarzt Christian Schulze warnt vor Fäkalienkeimen im Wasser.

Der amtierende Bürgermeister Martin Rother geht davon aus, dass bis Mittwoch im Ort keine Kinderbetreuung gewährleistet werden kann. Auch die Schule fällt aus. Bis zu 450 Kinder sind betroffen. Grund dafür ist, dass es auch in den kommunalen Einrichtungen kein Abwasser gibt.

Insgesamt waren in den vergangenen Tagen fast 1 000 Kräfte der freiwilligen Feuerwehren und des Technischen Hilfswerkes im Einsatz, bilanzierte Landrat Ludger Weskamp (SPD) am Sonntag. Hilfe kam aus ganz Brandenburg, aus Berlin und aus Sachsen-Anhalt. Von wirklicher Entspannung kann dennoch in Leegebruch auch am Sonntagabend noch nicht die Rede sein.

Mehrere hundert Helfer trafen sich nachts, um die Grundstücke entlang des kleinen Flusses Muhre mit Sandsäcken zu sichern. Die Gemeinde ist nicht nur wegen des Regens und der Lage am Fluss so stark vom Hochwasser betroffen, sondern vor allem, weil der Ort in einer Senke zwischen der Autobahn und der Bundesstraße B96-neu liegt, sich das Wasser dort ganz besonders sammelt und schwer abfließt.

Die Anwohner erhoben schwere Vorwürfe gegen den Landrat, weil der Kreis erst am Samstagabend die Einsatzleitung übernahm und weil nicht wie in Berlin der Ausnahmezustand ausgerufen wurde. "Wir hatten eine völlig andere Situation", erklärte Weskamp am Sonntag. In der Hauptstadt sei es darum gegangen, freiwillige Kräfte zu mobilisieren. Die seien aber in Leegebruch sowieso schon im Einsatz gewesen.

Auf die Frage, weshalb sich Brandenburgs Innenminister Karl-Heinz Schröter (SPD), der zehn Minuten von Leegebruch entfernt in Hohen Neuendorf wohnt, kein Bild von der Lage gemacht habe, erklärte sein Sprecher am Sonntag: "Herr Schröter hält sich seit Freitag im ostpolnischen Siedlce auf, um den 15. Jahrestag der Partnerschaft zu feiern, die der Kreis Oberhavel noch in seiner Zeit als Landrat mit Siedlce geschlossen hat." Außerdem vertraue Schröter seinem Nachfolgern im Amt und dessen Fähigkeit, die Situation zu meistern. Der Landkreis habe am Sonnabend im "Koordinierungszentrum Krisenmanagement" des Innenministeriums eine Anfrage nach stärkeren Pumpen gestellt. Diese konnte aber nicht positiv beantwortet werden, da nur das THW und nicht das Land über solche Pumpen verfüge.