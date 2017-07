Der 1. Kunstbummel in Bad Belzig

artikel-ansicht/dg/0/

Bad Belzig (MZV) Eine gute Idee, zieht weitere nach sich. Rani B. Knobel ist die Ideengeberin für den Bad Belziger Kunstbummel, der am kommenden Wochenende erstmals stattfinden wird, und berichtet: "Die Idee zum Kunstbummel kam mir im vergangenen Sommer. Wie die gemeinschaftliche Öffnung verschiedener Gärten Gäste aus der Umgebung und sogar aus Berlin auf das Land lockt, so können sich Besucher am kommenden Wochenende auf kurzen Wegen verschiedene Kunst und Kultur-Stationen erreichen, bei Konzerten zuhören oder bei den Proben des Integrationstheater Potsdam zusehen. Die Idee fand Anklang und so haben wir ein reiches Kunst und Kulturprogramm zusammengestellt und freuen uns auf viele interessierte Besucher."