Michael Nyman begeistert in Neuhardenberg

Neuhardenberg (MOZ) Diese Nachricht war für viele dann doch überraschend: Ausgerechnet Michael Nyman, dessen Musik vor allem auf die Filme von Peter Greenaway zu passen scheint wie ein maßgeschneiderter Anzug, komponiert in den meisten Fällen schon, bevor die erste Klappe überhaupt geschlagen ist. Anders als viele seiner Kollegen sei er am eigentlichen "Plot" nicht interessiert, gab der Brite am Sonnabendabend auf dem Podium im regennassen Garten des Schlosses Neuhardenberg zu. Beim "Kontrakt des Zeichners" zum Beispiel sei es ihm - wie Greenaway selbst - eher um eine "visuelle Positionierung" gegangen, um das Sichtbarmachen von Strukturen. Dass der Regisseur am Ende dann, wie Nyman berichtete, gerade jenes Stück an den Anfang setzte, das der Komponist sich eigentlich für den Schluss gedacht hatte, ist eine schöne Illustration dieser Arbeitsweise.

35 Jahre sind vergangen, seit der Film in die Kinos kam. Für Berlinale-Chef Dieter Kosslick, der mit der Stiftung Schloss Neuhardenberg zum dritten Mal in Folge die Reihe "Kino trifft Kulinarik" präsentierte und an der Seite von Publizist Hans von Trotha durch den Abend führte, war er eine "Sensation": "All die Fragen, die mir später immer gestellt wurden: ,Was ist Filmkultur?' "Kann Arthouse über alle Grenzen gehen?', bekam ich mit diesem Film beantwortet." Nicht zuletzt weil die Musik eben "so kongenial mit den Bildern übereinstimmt".

Dass sie ebenso gut ohne sie zu wirken weiß, haben die Fans von Nyman längst erkannt. Und so ist es auch im ausverkauften Neuhardenberger Schlosspark: Als die Michael Nyman Band mit dem Meister am Klavier die ersten Takte von "Chasing Sheep Is Best Left To Shepherds" anstimmt, scheint es, als sei das Stück allein für diesen Moment entstanden, der perfekte Soundtrack für das Gefühl, gemeinsam an diesem magischen Ort zu sein mit seinen großen, alten Kastanien, auf deren Blätter der Regen trommelt.

Und so geht es weiter! Auszüge unter anderem aus den Musiken zu Greenaways "Making A Splash" und "Verschwörung der Frauen" folgen; mal schwelgen die Streicher, mal rattern sie wie ein Maschinengewehr, bilden die Basis für die kontrollierte Ekstase, die Bass Trombone und French Horn so Nyman-typisch vorantreiben. Was für ein Rausch!

Einziger Wermutstropfen: Das angekündigte Stück "Klang und Ziel", das der 73-Jährige 2002 anlässlich der Gründung der Stiftung komponiert und damals in Neuhardenberg uraufgeführt hatte, bleibt Nyman dann doch schuldig. Stattdessen spielt er als Zugabe die Titelmelodie seines kommerziell erfolgreichsten Filmes: Jane Campions "Das Piano". Das Publikum feiert ihn und die Musiker dafür mit stehenden Ovationen. Mit dem Wetter hat es sich ohnehin längst ausgesöhnt.