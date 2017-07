Weihwasser statt KindertrÃ¤nen

artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (MOZ) Ein Mal im Jahr versammeln sich Teddybären, Knuddel-Mäuse und plüschige Elefanten am Altar des Herz-Jesu-Klosters in Berlin. Mit dem "Plüschtiergottesdienst" wollen die unorthodoxen Ordensbrüder aus Prenzlauer Berg vor allem atheistische Familien in die Kirche locken.

In der ersten Reihe der alten Backsteinkirche sitzen zottelige Bären, zerknautschte Hunde und zwei Einhörner mit rosafarbenem Schweif. Auf einer roten Decke neben dem Altar haben es sich Bugs Bunny, ein gelber Elefant und ein Äffchen gemütlich gemacht. Kurz vor 15 Uhr füllen sich an diesem Sonnabendnachmittag im Herz-Jesu-Kloster in Prenzlauer Berg auch langsam die hölzernen Reihen. Kinder, Eltern, aber auch ein paar ältere Herren und Damen haben ihre plüschigen Lieblinge mitgebracht. Die Freunde aus Stoff, durchtränkt von Hunderten von Kindertränen, die Trostspender, mit denen man sonst nur heimlich spricht und die trotzdem niemals Widerworte geben, konnten heute einmal Betten und Couchen und Kinderwagen verlassen. Und werden nun von kleinen und großen Händen so gehalten, dass ihre Knopfaugen auf den Patre gerichtet sind.

Der Mann mit dem passenden Namen Markus Mönch läuft in blauem T-Shirt und mit Headset am Ohr durch die Bankreihen der Prenzelberger Hinterhofkirche und begrüßt die neuen Gesichter. Adrian (7) war bisher nur zu Weihnachten in der Kirche. Wie man sich mit dem Weihwasser am Eingang bekreuzigt, hat er aber schon bei Lionel Messi gesehen. Vor jedem Elfmeter spricht sich der berühmte Fußballspieler mit der christlichen Geste Mut zu.

Der neunjährige Dennis dagegen geht jeden Sonntag in die Kirche und ist heute sogar alleine gekommen. Der Vater ist arbeiten, die Mutter auf einem Geburtstag. "Ich komme einfach gerne hier her", sagt der Junge aus dem Kiez. Dort, wo er sonst das Gesangsbuch ablegt, hat er nun "Karl den Kürbis" platziert.

Gesungen wird auch heute. "Gott hält die Tiere und Pflanzen in seiner Hand. Er hält auch Dich und mich an seiner Hand", stimmt Markus Mönch ein. Mit ausladenden Gesten, fast tanzend, läuft er wie ein Entertainer durch die Reihen. Die meisten machen sofort mit, als wären sie bei einer Probe für das Kita-Sommerfest.

Die Geschichte, die folgt, handelt von Franziskus. Er kann mit Tieren sprechen, wie der kleine Yakari aus den Zeichentrickfilmen. "Du sollst Gott loben", sagt Franziskus in der Geschichte zu einem Hamster - angesichts der saftigen grünen Wiese, auf der sich dieser vergnügt. Als die Hamsterbacken gut gefüllt sind, bittet Franziskus das Tier, im Winter seinen Vorrat mit den Spatzen zu teilen, die kein Futter finden.

Während der Predigt wird der Patre von einem kleinen Mädchen an den Beinen gekitzelt, das zwischen den Bänken hin- und herflitzt. Ein Zweijähriger, der mit seinen Händchen eine schmale Stoffmaus umklammert und dessen Eltern extra vom anderen Ende der Stadt gekommen sind, lässt ab und zu mal einen Kreischer los.

Mönch ist bemüht, den Gottesdienst kurz und damit kinderfreundlich zu gestalten. Nach 25 Minuten bildet sich vor dem Altar eine Schlange aus Mensch und Plüsch, um sich nun vom Patre persönlich bekreuzigen zu lassen. Hartmut Schlüter holt zwei Stoffigel aus seinem Rucksack. Der Lagerarbeiter mit dem stachligen Stoppelhaarschnitt ist extra aus Spandau angereist. "Wo gibt es denn sonst eine Möglichkeit, seine Kuscheltiere segnen zu lassen?", fragt der 59-Jährige, der im Internet regelmäßig nach kirchlichen Veranstaltungen sucht.

Die Herz-Jesu-Priester, die aus Deutschland, Polen und Brasilien stammen, kamen erst vor vier Jahren nach Berlin. In dem roten Backsteinbau des ehemaligen Katharinenstifts an der Greifswalder Straße, in dem Ende des 19. Jahrhunderts ebenfalls Ordensschwestern wirkten, fanden sie eine passende Bleibe.

Doch die katholische, eher weltoffene Glaubensgemeinschaft, die von dem Franzosen Leon Dehon (1834-1923) gegründet wurde, hat es sich auf die Fahne geschrieben, nach draußen zu den Menschen zu gehen. Gerade in der eher atheistischen Hauptstadt habe man sich selbst als Suchende begriffen, erklärt Sprecher Markus Nowak. "Anfangs haben wir Lesungen veranstaltet, aber schnell gemerkt, dass es davon in Berlin ein Überangebot gibt."

Viel besser liefen dagegen die Kneipen-Gespräche, die nun einer der vier Brüder anbietet. Auch Single-Gottesdienste zum Valentinstag oder Hip-Hop-Konzerte mit rappenden Priestern kämen gut an. "So wollen wir Menschen erreichen, die sonst nicht viel mit Kirche anfangen können", erklärt Nowak.

Der tierische Gottesdienst findet allerdings nur ein Mal im Jahr statt. Ursprünglich richtete er sich an lebendige Haustiere und ihre Herrchen. So hat Mönch schon Hunde, Vögel und Kaninchen gesegnet. "Eine Familie brachte sogar ein kleines Aquarium mit", berichtet der Patre.

Nach dem Gottesdienst lädt er die Besucher ein, nebenan in der Aula noch ein bisschen Carrera-Bahn zu spielen und Kekse zu essen. Der neunjährige Benjamin und seine Mutter nehmen das Angebot gerne an. Die Initiative zum Gottesdienst kam vom Sohn. "Wir sind beide nicht getauft und keine bewanderten Kirchgänger", berichtet die Mutter. Doch Religion sei auch Kultur und Bildung. "Und es wäre ja nicht schädlich, wenn Benjamin in Gott einen Freund findet." So wie in seinem Teddy, der ihn jeden Abend in den Schlaf begleitet.