Cammer (MZV) Der zweite Sonntag im Juli im Zweimühlendorf Cammer gehört seit acht Jahren den Veteranen der Straße. Rund 500 Oldtimer präsentierten sich im Vorjahr im Gutspark dem zahlreichen Publikum und machten den Park zu einem Museum der Automobil- und Zweiradgeschichte auf Zeit. Hartmut Falkenbach, ein erfahrener Kenner der Fahrzeugbranche und langjährige Mitarbeiter der IFA-Werke in Ludwigsfelde ist passionierte Oldtimer-Fan. Sein Fachwissen zieht die Besucher bei der Vorstellung der einzelnen Fahrzeuge in den Bann. Er lässt die Motorgeschichte lebendig werden.

Der Dorf und Heimatverein hofft am kommenden Sonntag, 9. Juli, von 12.00 bis 16.00 Uhr ähnlich viele Besucher begrüßen zu dürfen, die dann ebenfalls der Faszination erliegen. Die Veranstaltung hat sich zu einem Ost-West-Treffpunkt gemausert. Trabi und Tatra treffen auf Ente und Käfer, Wartburg und Wolga auf Taunus und Diplomat. Zu den besonderen Höhepunkten gehörten in den Vorjahren der Grade-Wagen oder ein Melkus. Die Zweiräder dürfen ebenfalls nicht fehlen, SR1, BMW, Puch und Harley, die ganze Bandbreite der Motorradgeschichte rollt in den Park, um bewundert zu werden. Im Vorjahr zog eine Harley Davidson mit Beiwagen von 1919 alle Blicke auf sich. Achim Richter, Vorsitzender des Vereins hat seit Jahren eine steigende Teilnehmer- und Besucherzahl beobachtet. Da wie bei allen Veranstaltungen in dem Zweimühlendorf kein Eintritt erhoben wird, eignet sich das Museum auf Zeit für einen Familienausflug. Auch das gastronomische Angebot zwischen Bratwurst, Pizza, Champignonpfanne und Broiler dürfte viele Ansprüche befriedigen und so können im Park sowohl das Mittagessen als auch der Kaffee eingenommen werden. Der von den Dorffrauen gebackene Kuchen genießt einen hervorragenden Ruf. Ein Teile- und Trödelmarkt sowie Kunstgewerbestände ergänzen das vielfältige Angebot. "Für das Jubiläum im kommenden Jahr werden wir versuchen, ein paar besondere Highlights zu organisieren", freut sich Richter schon heute auf das 10. Treffen im Jahr 2018.

Interessierte Oldtimer-Fahrer, die an einer gemeinsamen Einfahrt teilnehmen möchten, fahrten um 11.45 Uhr in Oberjünne los.