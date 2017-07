Schernsdorf sichert sich Siehdichum-Cup

artikel-ansicht/dg/0/

Rießen (MOZ) Burkhard Lehmann, der am Sonnabend unterhaltsam durch einen Teil des Programmes beim Fest der Gemeinde Siehdichum, das diesmal in Rießen stattfand, führte, nahm es mit Humor: "Als Gastgeber haben wird den Gästen den Vortritt gelassen", sagte er, nachdem die Wertungen zum Siehdichum-Cup ausgezählt waren. Sieger in dem Spaßwettbewerb, bei dem unter anderen Bälle auf Hüten balanciert werden mussten, war die Mannschaft aus Schernsdorf.

Vor allem ging es um den Spaß: Auch wenn es auf dem Bild nicht so aussieht, in der Endabrechnung hatte das Team aus Schernsdorf (blaue T-Shirts) die Nase beim Siehdichum-Cup vorne.

Ortsvorsteher Uwe Helm freute sich derweil, dass der Wettstreit unter den drei Ortsteilen der Gemeinde Siehdichum überhaupt stattfinden konnte. Denn in den vergangenen beiden Jahren fielen die Spiel in Pohlitz und Schernsdorf im Wortsinn ins Wasser. An den Tagen der Dorffest regnete es. Auch diesmal hingen dunkle Wolken teilweise über dem Festgelände, doch nur ab und an kam etwas Nieseln vom Himmel. Siehdichums Bürgermeister Wolfgang Beitsch konnte so der Schernsdorfer Mannschaft den Wandepokal überreichen.

Uwe Helm zeigt sich am Sonnabend beeindruckt und dankbar, wie viele Helfer zum Gelingen des Festes beigetragen haben. Schon am Freitagabend war einer der Höhepunkt des Festes: ein Fackelzug durch den Ort. "Es waren sehr viele Leute dabei", sagte Uwe Helm. Die Feuerwehren aus Rießen und Pohlitz sicherten die Strecke ab. Die Schlaubetaler Dorfmusikanten liefen vorneweg. "Der Umzug hat gut eine Stunde gedauert", so Uwe Helm.

Viele Helfer fanden sich auch für das Kuchenbüfett am Sonnabendnachmittag. 28 Bäckerinnen hatten sich im Voraus in die Listen eingetragen, freute sich Renate Tzscheetzsch, Vorsitzende der Ortsgruppe der Volkssolidarität. Am Tag kamen noch zwei Kuchen hinzu. Den Gästen hat es geschmeckt: Die Platten waren am späten Nachmittag fast restlos leer. Leckereien gab es auch am Stand der Jäger, die Wildschwein am Spieß anboten.

Neben weiteren sportlichen Wettbewerben und einer Vorführung der Feuerwehr gab es Angebote für Kinder. Begehrt war zum Beispiel eine Fahrt in einer Kutsche. "Die Kutsche ist aus Wiesenau", erklärte Uwe Helm.