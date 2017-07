Max Karau fährt der Konkurrenz davon

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1585758/

Die Veranstalter hatten am Vormittag einen flüssig zu fahrenden Parcours gestellt, der sich an den demnächst zu absolvierenden Endläufen stark anlehnte. Am besten kamen mit der Streckenführung die Seelower Akteure klar. Vor allem Cedric Wiemprecht ließ sein Potenzial aufblitzen und hängte in der Klasse 4 die gesamte Konkurrenz ab. Lohn der beiden fehlerfreien Läufe war der unangefochtene erste Rang in diesem Wettbewerb. Gemeinsam mit den Teamkollegen sicherte er zudem den Sieg in der Mannschaftswertung.

Auch der Nachmittagsveranstaltung drückten die Fahrer des MC Seelow ihren ureigenen Stempel auf. Die MC-Talente drückten dabei mächtig aufs Gas und landeten etliche Erfolge sowie vordere Plätze. Einer hatte dabei ganz besonderen Grund zum ausgiebigen Jubel. Max Karau holte sich mit einem Sieg sowie einem zweiten Platz den Gesamtsieg in der Tageswertung. Der imposante Siegerkranz untermauerte nicht nur optisch die hervorragende Vorstellung der gesamten Seelower Mannschaft in Groß Dölln, sondern gibt für die weiteren Renntage durchaus Grund zu Optimismus. Und bis zum Saisonfinale ist es so lang nicht mehr hin.