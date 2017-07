Spreeteufel machen die Konkurrenz nass

artikel-ansicht/dg/0/

Sonnabend hieß es am Helenesee nahe Frankfurt wieder: Are you ready? Attention! Go! - 19 Teams nahmen am mittlerweile 5. Drachenbootrennen teil. Frankfurts Power-Girls bei den Frauen und die Beeskower Spreeteufel als gemischtes Team gewannen.

Bianca Karras konnte sich Sonnabend über Arbeit nicht beklagen. Die Vereinschefin des Beeskower Drachensportvereins führte am Helenesee Regie und hatte die Organisation des 5. Drachenbootrennens in den Händen. Zudem stieg die junge Frau trotz Organisations-Stress und einem launischen Wettermacher, der den Zeitplan durcheinander wirbelte, auch ins Boot ihrer Spreeteufel - ein gemischtes Team, das die 200-Meter-Distanz als Schnellste des Tages bewältigte. Im A-Finale gewannen die Spreeteufel in 47,479 Sekunden vor den Pulsedriver (48,249), hinter dem sich Beeskower Preußen verbergen. Dritter wurde in 49,485 Sekunden das Hawlinger Mischb(r)oot aus Fürstenwalde.

"Als das Drachenbootrennen an der Helene noch in den Kinderschuhen steckte, konnte ich nur mit dem Kopf schütteln. Mit der Zeitnahme nahm man es wegen mangelnder Technik nicht so genau", erzählte Bianca Karras in einer Wettkampfpause. Inzwischen bewegt sich diese Elektronik auf allerhöchstem Niveau. "Die Ergebnisse gehen auch Online, sind im Internet unter www.drachenboot.org nachzulesen."

Eine andere, nicht weniger engagierte Frau am Helenesee-Strand ist Sina Möse. Die 40-Jährige leitet in Frankfurt wie in Eisenhüttenstadt zwei "Mrs. Sporty"-Clubs. "Wir sind das dritte Mal mit zwei Teams dabei. Zum einen, weil hier ne tolle Stimmung herrscht. Zum anderen, weil wir zeigen wollen, wie wohl wir uns in unserer Region fühlen." Ihre Power-Girls gewannen in 1:00,938 Minuten vor den Speed Zicken (1:02,558). "Siegen ist schön. Aber eigentlich lautet das Motto hier: just for fun - nur zum Spaß", erklärte die Clubchefin.

In der Region auch bekannt: Dagmar Püschel, Eisenhüttenstadts Bürgermeisterin. Sie kam an die stürmische Helene, um den Politik Dragons aus Frankfurt die Daumen zu drücken. Hinter dieser Formation verbargen sich politisch engagierte Frauen und Männer wie Alena Karaschinski, Jacqueline Bellin, Dietrich Hanschel, Jupp Lenden, René Wilke und Mario Quast. "Ich habe die stille Hoffnung, dass Eisenhüttenstadt und Frankfurt auch bei Drachenbootrennen enger zusammenrücken. Vielleicht gelingt es, bei unserem Kanalfest Pfingsten 2018 eine gemischte Mannschaft zu stellen", blickte Dagmar Püschel voraus.

Mit etwas zwiespältigen Gefühlen ging Anke Brandenburg ins Rennen. Die Mitarbeiterin im Frankfurter Rathaus saß vor drei Jahren zum ersten Mal auf dem Helenesee in einem Drachenboot. "Eine Volkssport-Truppe. Bei den meisten, auch bei mir, hatte es nur zwei Paddelschläge vom Vordermann gebraucht, bis sich das Wasser auf T-Shirt und Hose verteilte", erinnerte sie sich schmunzelnd. Die heute 42-Jährige kam damals mit Bianca Karras und den anderen Spreeteufeln in Kontakt - und ist nun selbst ein Teufelchen. "Aber diesmal saß ich für die Politik Dragons aus Frankfurt im Boot. Bianca hatte nichts dagegen."

Ergebnisse

Endläufe, A-Finale Frauen: 1. Pinki-Power Girls 1:00,938 min, 2. Mrs. Sporty Speed Zicken 1:02,558; A-Finale Sport: 1. Spreeteufel 47.479 s, 2. Pulsedriver 48,249 s, 3. Hawlinger Mischb(r)oot 49.485 - A-Finale Fun: 1. Dido & Freunde 52,695, 2. Volley Pussys 53,163, 3. Die Pfeffi-Drachen 54.753 - B-Finale Sport: 1. Amber Szczecin 50,252, 2. Köriser Germanen 51,970, 3. TNT Dragons 52,606 - B-Finale Fun: 1. WoWi-Wikinger 55,393, 2. VIP-Very Important Paddler 55,757, 3. Die Handwerksdrachen 58,824 - C-Finale Fun: 1. Die Roten Chaoten 55,160, 2. Politik Dragons 58,751, 3. Die Hottentotten 59,413 - D-Finale Fun: 1. LandGut-Paddler 57,824, 2. B+A-Piraten 57,951