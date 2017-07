Musical, Konzerte und Picknick

artikel-ansicht/dg/0/

Fürstenwalde (MOZ) Der Stadtpark war am Wochenende Publikumsmagnet. Das Berliner Ensemble Musikala und der Tanzkreis begeisterten am Sonnabend hunderte Besucher mit einer Musical-Show auf der Parkbühne. Am Sonntag lud das Parkfest zum Flanieren und Genießen ein.