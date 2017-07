Gesundbrunnen neu geweiht

artikel-ansicht/dg/0/

Bad Freienwalde (MOZ) Der Große Kurfürst alias Hans-Joachim Mechelke hat am Sonnabend den Gesundbrunnen in Bad Freienwalde für die nächsten 333 Jahre geweiht. Bürgermeister Ralf Lehmann versprach, dass die Stadt alles für die Weiterentwicklung des Kurortes unternehmen wird.

Zurück in der Gegenwart: Der Große Kurfürst (Hans-Joachim Mechelke), begleitet von seiner zweiten Ehefrau Dorothea (Gudrun Kutzner), hat am Sonnabend den Gesundbrunnen von 1900 geweiht und lässt den heutigen Bürgermeister von Bad Freienwalde Ralf Lehmann

Wer sich an Reinhard Schmook, den Leiter des Oderlandmuseums, hält, kann weniger falsch machen, denn beim ersten Brunnenfest nach fünfjähriger Pause gerieten hier und da doch ein paar Jahreszahlen und Namen durcheinander. Und klar: Die Bad Freienwalder würden gern auf drei Besuche des Großen Kurfürsten verweisen. Doch nur die Aufenthalte 1684 und 1687 seien, so Reinhard Schmook, belegt.

1684 wiederum gilt als Gründungsjahr des ältesten Kurorts in Brandenburg. Auf dessen Geschichte verwies auch Frank Schmidt, Verwaltungsleiter der Fachklinik und Moorbad Bad Freienwalde GmbH, zur Eröffnung des Brunnenfestes im Innenhof der Einrichtung. Unter den Gästen begrüßte er unter anderem die langjährige Chefärztin Dr. Gudrun Zander und dankte ihr zugleich für den Hinweis auf das Jubiläum. Dabei wird seit 1840 nicht mehr das Wasser, dass aus mehreren Quellen floss und fließt, als Heilmittel eingesetzt, sondern Moor.

Angela Krug, Geschäftsführerin des Krankenhauses Märkisch-Oderland, erklärte, dass man sich bemühe, die Tradition auf verschiedene Art zu bewahren. Dazu zählt ein Porträt des Großen Kurfürsten vor dem Speisesaal aber auch, das Kurhaus denkmalgerecht zu erhalten und weiter zu entwickeln. Fachklinik und Moorbad sind seit fünf Jahren Teil des Unternehmens. Für den Erhalt des Kurortstatus` würden jedoch alle Bad Freienwalder gebraucht, sagte Angela Krug.

Ähnlich äußerte sich Bürgermeister Ralf Lehmann (parteilos) und dankte für die gute Zusammen mit der Fachklinik. Noch im September sei die Eröffnung eines Kneipp-Pfads vorgesehen.

Wie populär das Quellwasser bis heute ist, war nicht zu übersehen: Während Spaziergänger sich am Gesundbrunnen erfrischten oder ein eigenes Trinkgefäß dabei hatten, nahmen Festbesucher das Angebot von Klinikmitarbeiter Lutz Hoffmann, ihnen einen Becher einzuschenken, gern an. Gut nachgefragt waren vor allem auch die Moorpackungen am Stand von Heike Seyfahrth. Enrico Klier von der Tourist-Information freute sich ebenfalls über das rege Interesse der Besucher an Angeboten und Produkten aus der Region, darunter Brennesselhonig.

Dass bis auf Getränke und Essen - darunter Geflügel- und Wildragout von der Dammmeisterei in Zollbrücke - alle (Mitmach-)Angebote kostenfrei waren, sorgte hier und da für staunende Anerkennung. Und auch wenn sich die Reihen zum abendlichen Konzert mit den Oderdammis angesichts des immer wiederkehrenden Regens noch weiter gelichtet hatten, so hatten alle Dagebliebenen ihren Spaß und rockten kräftig mit.