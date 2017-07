Unbegreiflicher Missstand

artikel-ansicht/dg/0/

(MOZ) Es ist schwer zu begreifen, dass wir einerseits einwandfreie Lebensmittel tonnenweise und ohne mit der Wimper zu zucken wegwerfen - und sich viele Menschen aber gleichzeitig nicht genügend zu Essen kaufen können, weil sie an der Armutsgrenze leben.

Die Schere zwischen Arm und Reich wird immer größer. Inzwischen gibt es Hunderte Tafeln in ganz Deutschland, die versuchen, den Unsinn der Lebensmittelverschwendung zu beenden, indem sie das sammeln, was die Überflussgesellschaft verschmäht, und an jene weitergeben, die nicht im Überfluss leben.

Grundsätzlich verdient das Engagement der vielen Ehrenamtler höchstes Lob. Doch dürfen wir dabei nicht vergessen, dass die Tafeln und ähnliche Initiativen den Sozialstaat nicht ersetzen können. Sie können helfen, die Armut zu lindern, sie können sie aber nicht nachhaltig bekämpfen. Dazu wäre ein Umdenken aller nötig - und eine Politik, die sich diesem gesellschaftlichen Missstand stellt.