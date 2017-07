Wissens-Schatz ist gehoben

artikel-ansicht/dg/0/

Seelow (MOZ) Der Schatz - das Abiturzeugnis - ist gehoben. Am Sonnabend feierten 48 Damen und Herren im Kulturhaus ihre gewonnene Seeschlacht. Es war ein außerordentlich erfolgreicher Jahrgang, würdigte Schulleiterin Anita Mielitz.

Die Aufregung ist vor allem bei den jungen Damen spürbar. Sitzt das Kleid? Hält die Frisur? Komme ich mit den hohen Absätzen zurecht? Dann auch noch bei Nieselregen der Fototermin vor dem Kulturhaus. Eltern, Geschwister, Freunde und Verwandte bewundern die jungen Leute in ihren festlichen Roben. Selbstbewusst und stolz nehmen sie die letzte Hürde ihrer zwölfjährigen Schulzeit. Der Jahrgang 2017 hat sie als "Seeschlacht" getitelt und zum Ball unter den Motto "Abi Heute - Captain Morgen" gestellt. Schulleiterin Anita Mielitz nimmt den Faden der Seeschlacht auf. Als Kapitän auf einem Kreuzfahrtschiff zu stehen, verbunden mit der Sehnsucht nach der weiten Welt, das sei sicher der Traum vieler. Für alle habe sich jedoch gezeigt, dass es ein langer Weg ist, um dort oben auf der Brücke zu landen. Kenntnisse in den naturwissenschaftlichen Fächern gehörten ebenso dazu wie Wissen im Bereich der Meteorologie, der Sprache sowie die Befähigung, Menschen führen zu können. Sie bescheinigte dem Jahrgang, mit einem Durchschnitt von 2,3 ein besonders eifrig lernender gewesen zu sein. Wie anspruchsvoll das Projekt Abi war, zeige, dass von den 70 Schülern, die einst als Siebenklässler begannen, nicht alle die Seeschlacht durchhielten.

Frieda Bittelmann erreichte die Traumnote 1,0, Gina Maria Meifert und Laura Fröse jeweils 1,3. "Insgesamt haben 17 Abiturienten einen Notendurchschnitt von einskomma erreicht. Das ist beachtlich", würdigte die Schulleiterin. Sie dankte ihren Lehrerkollegen und den Eltern, die die jungen Menschen auf der langen Seeschlacht begleitet haben. Dazu gehörte in diesem Jahr als Besonderheit auch der landesweite Trubel um die Matheprüfung. 60 Prozent nutzten die Möglichkeit, die schriftliche Prüfung noch einmal zu schreiben, nachdem publik wurde, dass die Prüfungsfragen durch den Unterrichtsstoff nicht gedeckt waren.

Frieda Bittelmann bekannte in der Dankesrede namens ihrer Mit-Abiturienten: "Uns wurde nichts geschenkt, aber viel ermöglicht." Sie blickte zurück, als sich alle 2011 als Siebenklässler fanden - auf einer neuen Schule, mit neuen Lehrern und neuen Anforderungen. "Doch Sie, unsere Lehrer, haben wie unsere Eltern an uns geglaubt", sagte sie. "Und unsere Eltern haben für unsere Entwicklung sicher auch manch eigenen Traum zurück gesteckt." Unter dem Jubel ihrer Schulgefährten gab sie einige Episoden und auch markante Lehrer-Eigenheiten zum Besten. Die beiden Tutorinnen Birgit Schleusener sowie Katrin Rausch überreichten mit Anita Mielitz die Abi-Zeugnisse. Nach einem festlichen Bankett feierten die Abiturienten ausgelassen bis in den frühen Morgen.