90 Jahre und ganz schön auf Zack

artikel-ansicht/dg/0/

Schwerin (MOZ) In Schwerin wurde am Sonnabend im Rahmen des alljährlichen Dorffestes ganz groß der 90. Geburtstag der Freiwilligen Feuerwehr gefeiert. Zu Gast waren unter anderen die Kameraden von Storkow und seinen Ortsteilen sowie über die Kreisgrenze hinaus aus Heidesee. Höhepunkt war der Festumzug.

artikel-ansicht/dg/0/1/1585773/

Ein Festumzug bei der Freiwilligen Feuerwehr bedeutet immer auch eine Technikschau. Darin stach der Jubilar und Gastgeber eindeutig mit seinem Löschwasserfahrzeug TLF Tatra hervor. "Es ist in Storkow das größte Löschfahrzeug mit drei Achsen und fasst 8200 Liter Wasser", erklärte stolz Schwerins langjähriger Ortswehrführer Karsten Mattner. "Wir haben es am 1. Juli 2010 erhalten und absolvieren damit 20 bis 25 Waldbrandeinsätze im Storkower Gebiet und bis nach Groß Köris und Bestensee."

Dabei beschreibt er mit seinem Arm einen großen Bogen: "Wir sind hier rundherum von viel Wald umgeben", sagt er. Vorher hatte die Freiwillige Feuerwehr von Schwerin nur einen JFA W 50. "Der war nicht tauglich für die Waldbrandbekämpfung." Deshalb hatten die Kameraden schon vorher in freiwilliger Arbeit ihr Gerätehaus entsprechend ausgebaut. "Wir haben die Decke herausgerissen, damit ein vernünftiges Fahrzeug Platz hat", so der Ortswehrführer.

Die Freiwillige Feuerwehr Schwerin besteht zur Zeit aus zwölf aktiven Kameraden und vier Kindern. "Zu jedem Feuerwehrmann gehört auch eine Feuerwehrfrau, und die Frauen helfen überall mit", nickt Karsten Mattner zufrieden, denn jetzt, wo sich auch abgelegene Orte "allmählich zu Schlafdörfern entwickeln", bedauert er, ist die Feuerwehr der Teil der Bewohner, der die Dorffeste und die Osterfeuer ermöglicht. Karsten Mattner stellt klar: "Wir mobilisieren die Kräfte." Und dann müssen die Frauen schließlich auch einverstanden sein, wenn ihre Männer immer am letzten Sonntagvormittag zur Ausbildung gehen.

"Große Katastrophen gab es in Schwerin glücklicherweise keine", erzählt Karsten Mattner. Die größte Herausforderung war ein kleiner Bungalowbrand 1996. Er erinnert sich: "Bei minus 20 Grad sind wir an die Grenzen des Machbaren gekommen." Die Tagesbereitschaft wird in Schwerin durch die ortsansässige Firma Mattner abgesichert, aber "der Zuspruch für die Freiwillige Feuerwehr hat sich in den letzten Jahren zum Positiven entwickelt", stellt der Wehrführer fest. "Das kommt vor allem durch Vorbilder, unter anderen durch unsere zwei über fünfundsiebzig Jahre alten Ehrenkameraden Kurt Lemm und Paul Gluttig."

An dem Festumzug nahm auch der Feuerwehrverein Heidesee teil, der mit einem LO Robur W 50 seine alte DDR-Technik präsentierte. Aus Heidesee waren noch der Löschzug Prieros und die Löschgruppe Streganz beteiligt. "Wir pflegen über die Kreisgrenzen hinaus unsere Zusammenarbeit, denn wir müssen durch den demografischen Wandel unsere Kräfte bündeln", ist für den Schweriner Ortswehrführer wichtig. Jörg Sperber, Gemeindebrandmeister von Heidesee, bekräftigt: "Die Kreisgrenzen dürfen nicht die Hilfe für Verunfallte behindern. Unsere Zusammenarbeit gibt es schon immer, und das wird auch so bleiben."

Dieser Tag der Feuerwehr war ein großes Dorffest, bei dem nicht nur die Kameraden, sondern alle Gäste mal alles umsonst bekamen. Einmalig dabei war ein Ochse am Spieß, gesponsert von der Stadt Storkow, dem Geflügelhof Czaskowski, den Sabelosapotheken und Softline Storkow. Der Ahrensdorfer Mike Kramer von der Freiwilligen Feuerwehr Limsdorf, der in der Landfleischerei Ranzig arbeitet, sorgte in ehrernamtlicher Kameradschaftshilfe dafür, dass die rund 450 Essens-Portionen fachmännisch zubereitet waren.

Für die Kinder war Veronika Ahrensdorf-Sperling da, die mit Janet Pioch, Nancy Ahrensdorf und Birgitt Noll das Bemalen von Gartenkugeln und Gipsfiguren und das Bedrucken von Beuteln anleitete. Großen Zulauf erhielt auch das Preiskegeln für Jung und Alt. Zum Schluss bedankten sich die befreundeten Kameraden, indem sie lautstark mit Martinshornklang abrauschten. Der Stellvertretende Stadtwehrführer Matthias Reinhold sowie Ortswehrführer Rocco Senst aus Philadelphia sprachen es aus: "Es war ein sehr schönes Fest. Großes Lob für die Freiwillige Feuerwehr Schwerin. Die ist auf Zack."