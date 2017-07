artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (dpa) Eine Titanenwurz im Botanischen Garten in Berlin hat am Sonntagnachmittag langsam wieder ihre Blüte geschlossen, nachdem sie einen Tag zuvor aufgeblüht war. Kurz vor Samstagmittag hatte das dreitägige Spektakel begonnen, in dessen Verlauf die exotische Pflanze einen markanten Gestank verströmt, wie der Botanische Garten mitteilte. Im vergangenen Jahr hatte ein anderes Exemplar der Pflanze im Botanischen Garten geblüht.