Wetter zweigeteilt: kühler Norden, sonniger Süden

Offenbach (dpa) Eine Mischung aus Sonne, Wolken, Wind und Regen bestimmt in der ersten Juli-Woche das Wetter. Es präsentiert sich zweigeteilt. Im Norden wird es überwiegend kühl und nass, im Süden wärmer und trockner. Besserung ist zur Wochenmitte in Aussicht. Dann nähern sich die Temperaturen im Süden wieder der 30-Grad-Marke an. Für den Norden erwartet der Deutsche Wetterdienst (DWD) immerhin Werte bis zu 23 Grad.