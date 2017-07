Enttäuschender Freilichbühnenstart

artikel-ansicht/dg/0/

Eisenhüttenstadt (MOZ) Die Freilichtbühne ist in der Region einmalig und ein Kleinod für Open-Air-Veranstaltungen, so auch bei der ersten in diesem Jahr am Samstagabend. Allerdings blieb die Resonanz hinter den Erwartungen zurück.

Unter dem Motto: "Da rockt der Berg" hatten nach dem Vorjahres-Event erneut der Country- und Westernclub "B112" und das Friedrich-Wolf-Theater die Oldienacht organisiert und mit "The Polars", Hans-Jürgen Beyer und dem Beat-Club Leipzig gestandene Musiker der Szene engagiert. Der Streifzug durch die Geschichte der Rockmusik brachte das Publikum in Stimmung - trotz Regens.

Für Carla und Jürgen Kühnöhl und Ilona Raatz aus Eisenhüttenstadt ist solch ein Konzertabend immer wieder ein Erlebnis: "Wir gehen schon seit Jahren zu den Veranstaltungen in die Freilichtbühne. Es ist ganz einfach das Flair, das Publikum und natürlich auch die Musik, die das so einmalig machen" erklärt Carla Kühnöhl und ergänzt gut beschirmt: "Da stört auch so ein bisschen Regen nicht. Man muss die Stimmung einfach mitnehmen."

Und die war bei den Anwesenden hervorragend, was sich natürlich auch auf die Musiker übertrug, so dass die Band "The Polars" ihre Zeitreise durch die Rockmusik auf über zwei Stunden ausdehnte und sicher noch nicht am Ziel angekommen war. Dafür aber Hans-Jürgen Beyer, der irgendwo auf der Autobahn im Stau gesteckt hatte und nun darauf brannte, gemeinsam mit dem Beat-Club Leipzig an die Anfänge seiner musikalischen Laufbahn bei der Renft-Combo und anderen Formationen zu erinnern und sein Publikum mit dem ganzen Spektrum vom Hardrock bis zu Rockballaden mitriss. Diese Seite seiner Laufbahn und die dargebotene Virtuosität seiner gesanglichen Qualitäten waren dann wohl doch überraschend, wenn man sich an ihn als Schlagersänger erinnert.

Überraschend war allerdings auch ein anderer Aspekt: Die Resonanz der Eisenhüttenstädter auf so ein Open-air-Spektakel. Nun ist Rockmusik aus dem vergangenen Jahrhundert sicher nicht jedermanns Geschmack, aber wohl von wesentlich mehr, als im Publikum saßen. Da weinte nicht nur der Berg sondern auch fast Sylvia Schulpig vom Country- und Westernclub "B112". "Im vergangenen Jahr waren rund 350 Leute hier, in diesem Jahr haben wir im Vorfeld nur 45 Karten verkauft. Man sieht's ja", meinte sie zum Beginn des Konzertes sichtlich sauer und nannte das auch als Grund, genau abzuwägen so etwas noch mal zu organisieren. Denn immerhin war der Club mit Vor- und Nachbereitung drei Tage auf den Beinen, hatte für das leibliche Wohl und Getränke gesorgt - eben Atmosphäre rund um das Konzert geschaffen. "Wir waren froh, als sich nach unseren Countryfesten am Schervenzsee die Gelegenheit mit der Freilichtbühne in Eisenhüttenstadt ergab und dachten eigentlich eine Eintagesveranstaltung findet mehr Zuspruch, zumal, wenn sie vor der Haustür liegt und eigentlich Publikum in der angesprochenen Altersgruppe zur Genüge in der Stadt wohnt und wir dachten, dass unser Angebot ankommt", meinte die Clubchefin beim Blick über die Sitzreihen enttäuscht und dankte allen, die zum Gelingen beigetragen haben.