Musik, Matsch und Märchen

artikel-ansicht/dg/0/

Woltersdorf (MOZ) Von Strohballen hüpfen, mit dem Fahrrad durch den Matsch sausen oder während einer rasanten Seilbahnfahrt die Welt von oben sehen: Wer sich am Sonnabend auf die Maiwiese begeben hat, dem wurde ein tolles und abwechslungsreiches Programm geboten. Ein Angebot, das trotz des schlechten Wetters von vielen Familien wahrgenommen wurde. "Zugegeben, wir hatten schon ein wenig Angst, dass wir aufgrund des Regens in diesem Jahr buchstäblich baden gehen werden", erklärte die Mitorganisatorin Synke Altmann von den Sport- und Freizeitanlagen Woltersdorf. "Daher freut es uns umso mehr, dass rund 500 Besucher gekommen sind, um mit uns zu feiern."

artikel-ansicht/dg/0/1/1585781/

"Es wird märchenhaft" lautete das Motto des Festes und so halfen unter anderem Schneewittchen, der Froschkönig und Frau Holle den Kindern dabei, die einzelnen Spielstationen zu erkunden. Es wurden Robin-Hood-Pfeile gebastelt, Riesenseifenblasen fabriziert und Fußball gespielt. Nur Bratwurststand, Eisverkäufer und Co. suchte man vergebens. "Wir verzichten ganz bewusst darauf, Essensstände aufzubauen", so Synke Altmann. "Wir wollen lieber, dass sich jeder von zu Hause etwas mitbringt und hier mit seiner Familie gemütlich picknickt." Und dieses Konzept ging auf: "Ich finde es toll, dass man sein eigenes Essen mitbringen kann und dass die ganzen Spielangebote kostenlos sind", meinte Kathleen Richter, die mit ihren Kindern Mia (7) und Finn (3) zur Maiwiese gekommen ist. "Denn sonst ist man bei Kinderfesten doch schnell mal über 50 € los."

Besonders beliebt war die Fahrt mit der Seilbahn. Auch Emilee Lynn traute sich auf die Hubbühne, die sie zunächst in 10 m Höhe brachte. Von dort trat sie mit einem Klettergurt gesichert unter lautem Jauchzen die 60 m lange Fahrt an. Unten angekommen, wurde die Vierjährige von als Zwerge verkleideten Helfern in Empfang genommen. Das Lächeln auf ihrem Gesicht verriet, wie viel Spaß ihr die Fahrt gemacht hat.

Glückliche Gesichter sind auch das Ziel des Kinderlächeln-Fördervereins für krebskranke Kinder e.V., für den unter anderem von Charlotte Altmann (9) und Lennox Doernbrack (11) fleißig Spenden gesammelt wurden. "Der Verein leistet ganz tolle Arbeit und wir freuen uns, dass wir sie heute dabei unterstützen können", berichteten die engagierten Kinder stolz.