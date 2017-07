Im Stich gelassen

artikel-ansicht/dg/0/

(MOZ) Die Menschen in der kleinen Gemeinde Leegebruch fühlen sich allein gelassen. Wut und Verzweiflung mischte sich am Wochenende mit einer großen Hilflosigkeit. Das Wasser, das die Bewohner aus ihren Kellern und Gärten herauspumpten, floss an anderer Stelle wieder zurück.

Bereits am Freitag hatte sich angedeutet, dass sich die Lage in Leegebruch nicht wie in anderen Orten entspannen würde. Die Kessellage zwischen Bundesstraße und Autobahn trägt dazu bei, dass sich die braune Brühe sammelt. Zwar waren hunderte Helfer im Einsatz, um die Wassermassen zu beherrschen, doch sie reichten einfach nicht aus. Viele Haushalte mussten sich außerdem selbst um Pumpen und Hilfsmittel kümmern.

Bereits am Freitag hatte der amtierende Bürgermeister vor laufenden Kameras seine Hilflosigkeit geäußert. Doch es dauerte noch 24 Stunden, bis der Landkreis die Einsatzleitung übernahm. Es war von einer Notsituation die Rede. Die Begriffe "Ausnahmezustand" oder "Notstand" - wie in Berlin - fielen aber nicht. Dabei hatten die Einwohner so sehr darauf gehofft. Mag die rechtliche Erklärung des Kreises berechtigt sein, hilft das den Betroffenen nicht. Sie sind in Not und fürchten, dass sie jetzt allein auf den Kosten für die Beseitigung der Schäden sitzen bleiben.