Kammerchor der britischen Botschaft zu Gast

artikel-ansicht/dg/0/

Gransee (GZ) Vorwiegend Chorwerke von Komponisten des 19. und 20. Jahr sowie der Gegenwartbrachten am Sonntagnachmittag die "Embassy Singers" aus Berlin in der Granseer St.Marienkirche zu Gehör. "Und ich sah einen neuen Himmel" war ihr Programm überschrieben. An drei weiteren Juli-Wochenenden finden im Rahmen der "Granseer Sommermusiken" Konzerte zu statt. So ist am 15. Juli ab 17 Uhr geistliche und weltliche Bläsermusik in St. Marien zu erleben.