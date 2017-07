60 Jahre und kein bisschen leise

artikel-ansicht/dg/0/

"Das Atrium hat sich ein Aquarium verwandelt", scherzt Musikschuldirektor Ulf Krögert in seiner Eröffnungsansprache, "aber wir können damit leben." Denn Improvisieren ist für Musiker kein Problem. Während das Singspiel "Das Zauberwort" nach Motiven des Märchens "Kalif Storch" von Wilhelm Hauff am Sonnabendnachmittag wie geplant im großen Saal der Konzerthalle stattfindet, werden die Konzerte, die unter freiem Himmel geplant waren, kurzfristig in die Orchesterprobenräume des Hauses verlegt.

"Wir sind jetzt 60, aber wir fühlen uns nicht alt", bringt es Ulf Krögert auf den Punkt. Weit entfernt von einer verstaubten Institution wolle die Musikschule bei ihrer Geburtstagsparty das zeigen, wovon und womit sie jeden Tag lebe: "Und das ist Musik!" Wer sich mit Musik beschäftige, so Krögert weiter, erwerbe einen Schatz fürs ganze Leben. "Musik ist für jeden gut und keine elitäre Sache - genießen Sie sie." Dieser Einladung kommen die zahlreichen Besucher mit Freude nach.

Susi Leschke hat sich bereits das Singspiel angeschaut. "Es war wirklich toll", sagt sie begeistert. Auch ihre siebenjährige Enkelin Ria Nadira habe ganz aufmerksam zugehört. "Sie war bei der musikalischen Früherziehung und beim Instrumentenkarussel und möchte Gitarre spielen lernen", erzählt Susi Leschke. Jetzt basteln die beiden aber erst mal Rhythmus-Instrumente, Rasseln und Klangstäbe, im Foyer der Konzerthalle - auch das ein Angebot, das viele Familien gern nutzen.

Eine Etage höher präsentieren sich die verschiedenen Gruppen und Projekte der Musikschule. Den Auftakt macht das Gitarrenorchester unter Leitung von Andrea Heinrich-Bertold, die musikalische "Legenden aus dem Orient" erzählen. Es folgt das Miniorchester der jüngsten Streicher, geleitet von Anja Hawlitzki.Von den vielen Kooperationen der Musikschule mit anderen Einrichtungen in der Stadt zeugen die nächsten Gruppen. Kinder der Kita Kinderland am Park zeigen, was sie in der Musikalischen Früherziehung gelernt haben. Als nächste haben die Streicher- und Percussion-Klassen der Erich-Kästner-Grundschule und der Grundschule Mitte ihren Auftritt. Auch diese Kooperationen gibt es seit vielen Jahren. Finanziert wird sie im Rahmen des Landesprojekts "Klasse: Musik", welches jedem Kind unabhängig von seiner sozialen Herkunft den Zugang zu musikalischer Bildung ermöglichen soll. "Die Kinder trommeln einfach gern und finden auf diese Weise einen ganz neuen Zugang zur Musik", sagt Undine Müller, Klassen- und Musiklehrerin der 5c der Grundschule Mitte. Später zeigen noch verschiedene Bands wie viel Freude es macht, gemeinsam zu musizieren.

Das Abschlusskonzert im Großen Saal gibt das Deutsch-Polnische Jugendorchester, unterstützt von Solisten der Musikschule - darunter Pianist Friedrich Milling, das Duo Svea Westphal (Akkordeon) und Johanna Krech (Klarinette) sowie das Gitarrenduo Jonas Techen und Andrei Costina, die alle bereist Erfolge beim Bundeswettbewerb "Jugend musiziert" feierten.

Zu den Gästen der Geburtstagsparty gehört auch Rudolf Schumann. Der 82-Jährige unterrichtete bereits 1957, also im Gründungsjahr der Volksmusikschule Frankfurt, Klavier und Musiklehre, war von 1969 bis 1971 Direktor des Hauses und 1973 Mitbegründer des Deutsch-Polnischen Jugendorchesters. "Ich freue mich, dass ich hier etwas mit aufbauen konnte, was bis heute Bestand hat", sagt Rudolf Schumann, der auch noch im hohen Alter als Musiklehrer tätig ist und derzeit drei Schüler in den Fächern Klavier und Improvisation unterrichtet.