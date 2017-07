Ferienhäuser sind Thema im Bauausschuss

artikel-ansicht/dg/0/

Fürstenberg (GZ) In welchem Umfang soll das seit Jahren leer stehende Wohnhaus Friedrich-Wilhelm-Straße 4 saniert werden? Mit dieser Frage werden sich am Donnerstag die Mitglieder des Fürstenberger Bauausschusses befassen. Weiterhin sollen sie eine Empfehlung zu Pollerstandorten an der Berliner Straße und zur Ausführungsart des Gehwegpflasters am Markt aussprechen. Und auch das frühere Sägewerksgelände steht auf der Agenda des Ausschusses, denn es soll beraten werden, wie ein für das Projekt "Ferienhäuser am Havelpark" nötiger Erschließungsvertrag ausgestaltet werden soll. Die Sitzung beginnt um 17.30 Uhr im Rathaus. Zu Beginn haben Einwohner die Möglichkeit, Fragen zu stellen.