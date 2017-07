Chris Norman zum Anfassen nah

artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (MOZ) Am kommenden Sonnabend lädt der Berliner Rundfunk 91.4 zu seinem alljährlichen Open Air in die Kindl-Bühne Wuhlheide ein - und einige Leser dieser Zeitung können gratis dabei sein. Zu erleben sind große Stars, die Musikgeschichte geschrieben haben. Live auf der Bühne stehen: Chris Norman ("Midnight Lady", "Living Next Door To Alice", "Needles and Pins"), Alphaville ("Big in Japan", "Forever Young", "Sounds Like A Melody"), Limahl ("Never Ending Story"), die Hermes House Band ("Country Roads") und die Neue-Deutsche-Welle-Stars Markus ("Ich will Spaß"), Geier Sturzflug ("Bruttosozialprodukt"), Peter Hubert/UKW ("Sommersprossen") und Frl. Menke ("Hohe Berge"). Zum Abschluss des Open Airs gibt es das traditionelle Höhenfeuerwerk am Himmel über der Wuhlheide.