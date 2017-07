artikel-ansicht/dg/0/

Anti-Terror-Truppe in Sahelzone: Millionen-Starthilfe aus Frankreich

Bamako (dpa) Frankreich will die Gründung einer neuen Anti-Terror-Einheit in der Sahelzone mit mehr als acht Millionen Euro unterstützen. Das kündigte Präsident Emmanuel Macron am Sonntag bei einem Gipfeltreffen der Sahelstaaten Mauretanien, Mali, Burkina Faso, Niger und Tschad in der malischen Hauptstadt Bamako an. Die sogenannte G5-Sahel-Gruppe gab offiziell grünes Licht für die neue, bis zu 5000 Soldaten starke Truppe. Die EU hat bereits 50 Millionen Euro Starthilfe zugesagt.

artikel-ansicht/dg/0/1/1585791/





Französische Truppen bewachen am 10.2.2013 in Gao (Mali) die Gegend, in der ein Selbstmordattentat stattfand.



© dpa