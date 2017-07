Falscher Haftbefehl im Umlauf

artikel-ansicht/dg/0/

Einen solchen Haftbefehl hat einer Neuruppiner Senioren vergangene Woche in der Post gehabt. Das Papier wies als Absender einen angeblichen Oberstaatsanwalt beim Landgericht Frankfurt aus. Darüber informierte Polizeisprecher Toralf Reinhardt.

Die bislang völlig unbescholtene Rentnerin wurde darin zu einem am 7. Juli beginnenden Haftantritt für fast drei Jahre für eine nicht bezahlte Verkehrsstraftat aufgefordert. Sollte sie die Gefängnisstrafe umgehen wollen, müsste sie einen fünfstelligen Euro-Betrag aufbringen beziehungsweise eine vierstellige Summe innerhalb von drei Werktagen bezahlen.

Das Schreiben entspricht laut Polizeisprecher Reinhardt vom Aufbau her den standardisierten Schreiben, die die Behörden tatsächlich verwenden. Offenbar wurde ein echter Haftbefehl im Hinblick auf die Personalien sowie die Höhe der Geldstrafe sowie die Anzahl der Tagessätze verfälscht.

Die völlig verunsicherte Empfängerin zahlte allerdings nicht, sondern wandte sich zunächst an ihren Schwiegersohn. Beide zeigten den Betrugsversuch bei der örtlichen Polizeibehörde an. Darüber hinaus wird nun auch wegen Urkundenfälschung ermittelt. Die Polizei kann derzeit nicht ausschließen, dass noch andere Senioren in der nächsten Zeit solche falschen Haftbefehle erhalten.

"Wenn Sie also ein entsprechendes, angeblich amtliches Schreiben erhalten, das Sie sich nicht erklären können, scheuen Sie nicht den Kontakt zur Polizei", ermutigt Sprecher Reinhardt. "Unsere Beamten prüfen völlig unvoreingenommen. Zahlen Sie nur, wenn die Angaben und gegebenenfalls auch die Vorwürfe korrekt sind." Ein ordnungsgemäß versandter Haftbefehl mit Zahlungsaufforderung käme zudem nie unangekündigt, sondern folge in der Regel einer Vielzahl an Briefverkehr.