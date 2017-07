Tanzalarm auf und hinter der Bühne

artikel-ansicht/dg/0/

Schwedt (MOZ) Der Große Saal des Schwedter Theaters ist am Sonnabendnachmittag restlos voll - 800 Plätze besetzt. Bereits in der Generalprobe am Vormittag sind fast alle verfügbaren Plätze weg.

Das Lampenfieber lässt die rund 200 Tanzeleven der Schwedter Musik- und Kunstschule heimlich zittern. Die fleißigen Helfer hinter der Bühne leisten angesichts der Vielzahl der Tänzer, der Choreografien und der opulenten Kostümflut Schwerstarbeit. Die Zuschauer erleben eine Tanzgala, die über weite Strecken zur Extraklasse zählt. "TanzAlarm!" zeigt den Leistungsstand der Schüler der Musik- und Kunstschule und ist zu großen Teilen eine begeisternde Unterhaltungsshow.

Mit Spannung und Skepsis erwartet wurde, ob Thomas Maucher, seit einiger Zeit Leiter des Fachbereiches Tanz an der Musik- und Kunstschule, ein ehemaliger Palucca-Schüler, eigene Träume und Visionen vom Tanzen umsetzt. Als künstlerischer Gesamtleiter hat er an der großen Jahres-Tanz-Leistungsschau diesmal aber nur wenig verändert. Seine Vorstellungen, wie die Einbeziehung verschiedener Fachbereiche, deutet er aber nach der Pause in seinem Choreografieblock an. Live- statt ausschließlich Konserventon als Tanzbegleitung. Bo Ra Kim spielt souverän und einfühlsam bei den Tänzen wie "Hasche Mann", "Am Kamin", oder "Träumerei". Wenn Musikschullehrer um Dirk Eisenacher beim Tanz "Amy" als Live-Band loslegen, scheint ein neues Zeitalter der Musikschul-Tanzgala in Sicht. Leistungsstarke Fachbereiche der Musik- und Kunstschule harmonieren. Außerordentlich Geschätztes bekommt neuen Glanz.

Die mehr als 40 Tänze der schätzungsweise 200 Tänzerinnen und Tänzer dauern aber mit Pausen immer noch weit über zwei Stunden. Alle Gruppen, Kinder und Erwachsene, bekommen ihren Auftritt, ihren Beifall und den Moment des Ruhms, der Anerkennung für Monate harter Arbeit. Das trifft vor allem auf die HipHop- und Jazzdance-Formationen zu. Mit wunderbaren Kostümen und zu Herzen gehenden Akteuren. Aber auch auf den Spitzentanz Pizzicato Polka in der Choreografie von Anita Schmidt-Guhr oder den Hiphop-Tanz "Crazy" von Judith Pzygoda.

Bemerkenswert ist der erstmalige Einsatz der Videoleinwand während der Tänze. Aber hätte man nicht - angesichts der technischen Möglichkeiten, die die Uckermärkischen Bühnen bei Musicals wie "Amore mio" oder jüngst "Luther - zwischen Liebe, Tod und Teufel", so souverän aufgezeigt haben, dem Publikum auf Leuchtschrift-Laufbändern nicht Tanztitel und andere Details einspielen können bei dieser Marathonveranstaltung? Könnten nicht nur bei dem einen Maucher-Stück Dekorationen (Schaufensterpuppen und Einkaufskörbe) und Live-Musiker Tanzchoreografien aus dem dunklen Bühnenrahmen heben?

Der neue Tanzschau-Name - TanzAlarm! - schreit doch förmlich das Wort Veränderung. Etwas mehr Alarmstimmung könnten einige Programmteile streckenweise vertragen.

Aber von solchen Details abgesehen: Der TanzAlarm! ist brandheiß. Was da von den vier- bis Vierzigjährigen auf der Bühne insgesamt abgeliefert wird, zeugt von erstklassiger Schulausbildung, von Lehrern, die ihr Fach verstehen und von Schülern, die sich von deren Leidenschaft, Disziplin und Übungsfleiß anstecken lassen. Ein Extra-Bravo für die Choreographen und Lehrer.

Die Musikschule verabschiedet am Sonnabend einige langjährige Tänzerinnen und Tänzer: Michele Tabor, Pauline Betker, Linn Grothe, Melina Erdmann, Emilia Grass, Miriam John und Svetlana Weber.