Abi-Oscars vergeben

Und Olav Schröder Bernau (MOZ) "Starwars" bestimmte den Takt des Einmarsches der 135 Abiturienten des Paulus-Praetorius-Gymnasiums Bernau am Sonnabend. Das Schulorchester ließ nichts unversucht, um oscarreife Bedingungen für die Feierstunde zu schaffen.

Schulleiter Ingolf Hansch ließ in seiner überaus unterhaltsamen Festrede zur Zeugnisübergabe mit Luther, Twain und Adenauer auch die Großen sprechen. "Etwas Neues, durchaus Unbekanntes steht bevor", sagte der Gymnasiumsdirektor. Er riet zu einer klugen Zukunftswahl, um "Sinnhaftigkeit bei der Arbeit" und im Leben zu erfahren. "Das ist Ihr Finale", rief er den Mädchen und Jungen zu, "Ihre Oscar-Verleihung!". Vier Schüler erhielten für ihren Durchschnitt von 1,1 beziehungsweise 1,2 auf dem Reifezeugnis Urkunden. Besonders ergreifend war aber der Beifall für Lucas Kühling, der - trotz seiner körperlichen Einschränkungen - ein gutes Zeugnis erhielt und sich wirklich viele Jahre durchgebissen hatte.

Der Gesamtdurchschnitt der 135 Abiturienten am Paulus-Praetorius-Gymnasium beträgt 2,2. "Es war ein guter Jahrgang", sagte Hansch nicht ohne Stolz, "einer, der zusammengehalten hat." Auch die brandenburgweiten Turbulenzen um die Matheprüfung hätten daran nichts ändern können.

Die Mädchen und Jungen hatten sich in festliche Gewänder gekleidet, überall glitzerte und funkelte es. Das ausgelassene Fest stand denn auch für einen Neubeginn im Leben der Abiturienten. Der 18-jährige Erik Schulze möchte eine Ausbildung zum Immobilienkaufmann beginnen. "Mich interessiert das, meine Eltern haben mich geprägt." Laura-Isabell Spreemann möchte die Seiten wechseln und auf Lehramt studieren. Anja Rönnpage hingegen zieht es zunächst als Au Pair nach Australien. "Ein Jahr werde ich dort leben", berichtete die 18-Jährige begeistert.

Die Berufsausbildung, diesen Trend hat Hansch ausgemacht, werde für Schüler nach der zehnten Klasse immer interessanter. Von 110 Schülern hätten jetzt zwei diesen Weg eingeschlagen. Dies sei zwar noch "marginal", die Tendenz könne sich jedoch angesichts der benötigten Fachkräfte noch verstärken.

"Sie werden gebraucht!", rief Bernaus Bürgermeister André Stahl dem Nachwuchs zu. Er selbst wollte Medizin studieren, wurde Jurist und sei jetzt Bürgermeister: "Dafür muss man eigentlich nicht studieren, aber es hilft." Schon hatte er die Lacher auf seiner Seite.

Hartmut Arndt, Leiter des Wandlitzer Gymnasiums, sieht vor allem für Schüler, die die Abiturprüfung nicht geschafft haben, eine Zukunft im Ausbildungssektor. Diese können ein Abschlusszeugnis für den theoretischen Teil der Fachhochschulreife erhalten. Statt die Abiturprüfung zu wiederholen, absolvieren sie lieber noch den praktischen Ausbildungsteil und erhalten dann die Fachhochschulreife. Am Wandlitzer Gymnasium gab es unter 84 Abiturienten einmal die 1,2 als Note und zweimal die 1,3.

Bereits vor einer Woche feierte der diesjährige Abiturjahrgang der Gesamtschule Wilhelm Conrad Röntgen Zepernick seinen Abschlussball. Das Praetorius-Orchester war ebenso vor Ort, um den Einzug der Gladiatoren aus dem gleichnamigen Film darzubieten. 81 Absolventinnen und Absolventen erhielten ihre Reifezeugnisse. Schulleiter Jürgen Flegel freute sich besonders, dass Lisa Schmidt das fast Unmögliche gelang, eine 1,0 auf dem Abi-Zeugnis. Die sozial engagierte junge Frau war die erste Schülerin der Gesamtschule mit gymnasialer Oberstufe, die das Traumergebnis in 25 Jahren Sekundarstufe II in Zepernick erreichen konnte. Dafür gab es auch eine Ehrung. Der Gesamtdurchschnitt des Jahrganges lag bei 2,62.

Brigitte Brandenburg vom Barnim-Gymnasium in Bernau freut sich mit ihrem Kollegium über fünfmal Traumnote 1,0 und einmal 1,1. 95 Mädchen und Jungen wollen in einer Woche feiern. Am privaten Panketaler Gymnasium haben 29 Abiturienten die Prüfungen erfolgreich abgelegt, ein Schüler erreichte die 1,0.

Das Oberstufenzentrum Barnim wird im kommenden Schuljahr die ersten Abiturienten verabschieden können.