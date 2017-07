artikel-ansicht/dg/0/

Marienwerder (MOZ) Trotz Regens an allen drei Tagen zog "Inselleuchten" von Freitag bis Sonntag tausende Besucher nach Marienwerder. Die 14. Auflage des Festivals bot in bewährter Weise für nahezu jeden musikalischen Geschmack das Passende. Besonders gelungen waren in diesem Jahr die Illuminationen auf der Insel.

Buntes Lichtermeer: In allen Farben erstrahlte die Insel an der Lessenbrücker Schleuse.

© Wolfgang Rakitin

"Das ist ein Geschenk des Himmels", sagt der Bernauer Sören-Ole Gemski am Freitagabend, als das A-Capella-Damen-Quartett Les Brünettes das Festival eröffnen. Er meint damit nicht nur den Regen, der reichlich vom Himmel fällt, sondern die gesamte Atmosphäre. An die zwei Wochen waren Hendrik Schade und seine Helfer damit beschäftigt, die Insel an der Leesenbrücker Schleuse in das rechte Licht zu rücken. Die fantasievollen Illuminationen auf dem Kanal sind ihnen besonders gelungen. Verzückt gehen die Besucher wieder und immer wieder die verschlungenen Pfade entlang, um die tausenden Lichter und angestrahlten Bäume, Sträucher und Pflanzen zu bewundern oder Akrobaten und Feuershows anzusehen.

Danko Jur, einst Bürgermeister von Marienwerder, erinnert sich noch gut daran, als er vor rund 15 Jahren Frank Göritz von der Agentur public zum ersten Mal auf die Insel führte. "Das alles hier haben wir ihm zu verdanken", sagt Jur. Und dass Schauspieler Axel Prahl dann 2005 dazu stieß, sei ein Glücksfall gewesen, ist er froh. "Wer weiß, ob wir es sonst geschafft hätten."

Wie immer ist das musikalische Programm ausgefeilt. Nach der A-Capella-Band folgt am Freitag Faada Freddy mit Soul und Reggae. Der Senegalese reißt das Publikum von den Stühlen. Es wird überall getanzt, selbst in strömendem Regen. Das Nachtkonzert bestreitet die junge Band Bukahara. Die Mischung aus Swink, Folk, Reggae und Arabic Balkan trifft den Nerv von Gastgeber Axel Prahl. Also gesellt er sich zu den mitreißenden Musikern aus Berlin und Köln auf die Bühne.

Am Sonnabend geht es mit Jazz, Folk und Country von "Yellow Bird" weiter. Zu später Stunde tritt Playfellow auf, jene Band aus Chemnitz, die vor vier Jahren mit ihrem Post-Rock schon einmal beim "Inselleuchten" begeisterte. Der Höhepunkt am Sonnabend aber sind Schauspieler Ulrich Tukur & die Rhythmus Boys. (Seite 18 )