Steckelsdorf (MOZ) Wie für manch andere kleinere Kommune westlich der Havel hat sich die Lage auch für Steckelsdorf im 20. Jahrhundert stark verändert. Statt im Osten Sachsen-Anhalts liegt der Ort nun im Westen Brandenburgs. Das ist eine lange Geschichte, die zunächst durch die Rivalität zwischen dem Erzbistum Magdeburg und der Markgrafschaft Brandenburg bedingt wurde. Als "Steggelsdorp et Buckow, gelegen dicht by Ratnowe" fand das Dorf 1335 seine erstmalige urkundliche Erwähnung. Da gehörte es noch zu Brandenburg. Keine 20 Jahre später hatte dann der Erzbischof die Oberhoheit. Anfang der 1950er Jahre wurde Steckelsdorf wieder brandenburgisch und blieb es bis heute, seit 2002 als Ortsteil Rathenows. Am 8. Juli wird wieder Sommerfest gefeiert, wozu alle Westhavelländer eingeladen sind.

In Steckelsdorf ist am 8. Juli Dorffest. Eintritt frei!

Die in der Kernstadt tätigen Steckelsdorfer wissen die günstige Anbindung und die Nähe zu schätzen. Doch sind auch etwa 220 Menschen in ihren jeweiligen Berufen im Ortsteil tätig. Laut Ortsvorsteher Corrado Gursch (CDU) sind 47 Gewerbebetriebe ansässig. Der größte Teil der gemeldeten Arbeitsplätze falle dabei auf den Baubetrieb der Firma Deichsel. Weitere Gewerbebetriebe sind unter anderem in den Bereichen Landschaftsbau und Service, Baustoffrecycling, Transportbeton, Containerdienste und Umschlag von Recyclingmaterial, Eiscafé, Pferdezucht und Training, Reitschule, Friseursalon, Kosmetiksalon, Künstleratelier und Autosattlerei tätig.

Dass Steckelsdorf auch ein gefragter Wohnstandort ist, wie ihn Gursch bezeichnet, belegt die Zahl von etwa 750 Einwohnern. Zuletzt wurden Querungshilfen vor der Kita "Seesternchen" geschaffen, um die Sicherheit der Kinder zu erhöhen. "Dies war ein wichtiger Baustein und vollendete die großen Investitionen im Bereich der Kita, die mit 840.000 Euro komplett saniert wurde und nun wieder im neuen Glanz erstrahlt", so Gursch weiter. Er kündigt an, dass Steckelsdorf wieder im Landeswettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft" mitmachen werde. Alle Einwohner ermuntert der Ortsvorsteher dazu, das Dorf dafür noch schöner zu machen. In diesem Zusammenhang lobt er den Heimatverein sowie den Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr, in denen sich sehr viele Leute für Steckelsdorf engagieren. Für alle sichtbar war Steckelsdorfer Engagement bei der Gestaltung des Festwagens, mit dem sich der Ortsteil im September 2016 im Festumzug für "Rathenow 800" präsentierte: "Jung und Alt und das ganze Dorf haben hier zusammen gewirkt und etwas Einmaliges erschaffen." Steckelsdorf zeigte auf diese Weise, welches kreative Potential im Ort steckt.

Ferner schwärmt Gursch davon, dass die Lage im Naturpark Westhavelland, insbesondere der Steckelsdorfer See und die angrenzenden Waldflächen, ausgezeichnete Möglichkeiten zur Naherholung bieten würde. Das wiederum dürften auch Touristen und die nicht in Steckelsdorf wohnhaften Rathenower zu schätzen wissen. Obgleich das größte Zugpferd des Ortes wohl das dortige Eiscafé ist.

Als touristisch bedeutend stellt Gursch den am See gelegenen Steckelsdorfer Campingplatz heraus, ein Fünf-Sterne-Campingplatz, der als Ganzjahresplatz konzipiert und als solcher genutzt werde. Landschaftlich reizvoll sei der Wanderweg um den See. Da zudem Steckelsdorf am Havelland-Radweg liegt, sind Touristen beinah alltägliche Besucher. Der Havelradweg berührt Steckelsdorf im Süden seiner Gemarkung. Nicht zu vergessen, seit 2015 liegt Steckelsdorf auch am Sagenpfad der Frau Harke, der aus dem Elb-Havel-Winkel nach Rathenow führt. Und durch den Ort führt auch die L96, auf der man aus der Frau-Harke-Region in südlich gelegene Orte wie Böhne und Milow fahren kann. Man kann also auf vielen Wegen nach Steckelsdorf gelangen, wo am Samstag, 8. Juli, wieder Sommerfest ist.

Sportlich geht es am Vormittag beim Steckelsdorfer Seelauf zu. Start ist um 9.15 Uhr am Gemeindezentrum. 4,2 oder 8,1 Kilometer gilt es für Läufer und Walker zu absolvieren. Anmeldungen sind im Eiscafé Schwarz sowie bei Familie Buchwald unter 03385/501072 möglich. Auch steht wieder ein Seesternchenlauf für Kinder an, für den man sich um 8.45 Uhr vor der Kita trifft.

Um 13.30 Uhr wird das Fest in der Kirche eröffnet. Unmittelbar im Anschluss zeigt dort das Puppentheater Berlin das sommerliche Märchen "Die Stadtmaus und die Fledermaus". Es geht um die Frage, wo es sich besser lebt, in der Stadt oder auf dem Lande. Um 14.00 Uhr beginnt ein unterhaltsames Programm für die ganze Familie, unter anderem mit Reiten (15.00 bis 16.30 Uhr), Kleintierschau und einem ganz aus der Nähe zu bestaunenden Greifvogel, den ein Falkner zwischen 14.30 und 15.30 Uhr auf dem Arm trägt. Um 15.30 Uhr spielen die "Fröhlichen Elbharmonikas" aus Magdeburg. Auf der Festwiese hinter der Kita erklingt ab 19.00 Uhr Tanzmusik von und mit DJ Moonlight. Und ein Bühnen-Überraschungsprogramm (ab 20.30 Uhr) gibt es auch.