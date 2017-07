Andrang beim Bergfelder Fest der Generationen

artikel-ansicht/dg/0/

Bergfelde (OGA) Ihr Fest der Generationen lassen sich die Bergfelder nicht verhageln oder verregnen. Am Sonnabend waren wie immer Hunderte Menschen auf dem Platz vor dem Autohaus Lambeck, um es sich bei Kinderprogramm und Musik gut gehen zu lassen. Unterm Zelt ließ es sich bei Würstchen und Wein aushalten, und die Organisatoren konnten zufrieden sein. Viele Stände waren aufgebaut. Riesige Seifenblasen wirbelte in die Luft, wer ein wenig Geschick bewies. Am Stand der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald konnte mit Fingerspitzengefühl ertastet werden, was sich in den "Black Boxes" befand, andere Vereine stellten ihre Arbeit vor. Auch das Elisabeth-Seniorenzentrum war wie immer vertreten. Im Großen und Ganzen setzten die Veranstalter vom Evangelischen Jugend- und Fürsorgewerk, dem Kita-Träger, auf Bewährtes. "Wir ordern immer mal eine andere Hüpfburg", sagte Maria Müller-Hahnewald. Da herrschte dann auch ordentlich Betrieb. Auf die Feuerwehr mussten die Festgäste diesmal verzichten. Die Freiwilligen Helfer waren im Einsatz gegen das Hochwasser in Nachbarkommunen - genau wie die Marwitzer und Vehlefanzer, die ihre Feste deshalb auch abgesagt hatten.