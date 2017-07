Vorrunde im Kreispokal der Frauen

artikel-ansicht/dg/0/

Oberhavel (OGA) Die ersten Pokalansetzungen für die neue Saison stehen fest. Für den Cupwettbewerb der Frauen wurden am Sonnabend die Begegnungen der Ausscheidungsrunde ausgelost. "Elf Mannschaften nehmen in der Kreisliga am Spielbetrieb teil. Um auf acht Teams für den Pokal zu kommen, wird es drei Vorrundenspiele geben", erklärt Steffen Misdziol, Vorsitzender des Spielausschusses. "Die obersten sechs Teams der abgelaufenen Saison haben spielfrei", so Staffelleiterin Nicole Wollenschläger.