Acht Bürgermeister-Pokale bleiben in Schwedt

Schwedt (MOZ) Einer der Saisonhöhepunkte für die Schwedter Schwimmer der SSV PCK ist der heimische Wettkampf um die Pokale des Bürgermeisters. Alljährlich treffen sich Aktive, Eltern und Trainer aus der Oderstadt, um gemeinsam mit anderen Schwimmsportlern aus den Bundesländern Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen in den unterschiedlichsten Altersklassen gegeneinander anzutreten. Die Jüngsten waren die Kinder des Jahrganges 2009. Bei den älteren war keine Grenze gesetzt, sodass sich auch wieder einige Masters fanden, die teilnehmen. In diesem Jahr waren es sogar deutlich mehr, allein vier kamen aus Schwedt. Oftmals sind es Eltern oder Übungsleiter, die dann an solch einem Wettkampftag auch noch eine Doppelfunktion als Kampfrichter und Sportler oder auch als Trainer und Sportler erfüllen.

20 Pokale waren in zehn Altersklassen jeweils für weibliche und männliche Starter zu vergeben. Acht davon heimste der Gastgeber SSV PCK ein.

Neben dem eigentlichen Wettkampf ehrt die Abteilung Schwimmen der SSV PCK Schwedt bei dieser Veranstaltung aber auch immer seine erfolgreichsten Aktiven. Dieses Mal betraf das die Teilnehmer der offenen Deutschen Meisterschaften sowie der Deutschen Jahrgangsmeisterschaften. Zu ihnen zählten Alina Leipe, Oliver Kalk, Paul Niederberger, Julian Jahnke, Maximilian Brandt und Melvin Imoudu. Des Weiteren wurde Nachwuchsübungsleiter Xaver Kahl verabschiedet. Ihm wünscht der Verein für das nahende Studium alles Gute und bedankt sich für die Arbeit am Beckenrand.

Am Wettkampftag machten aus sportlicher Sicht folgende Schwimmer auf sich aufmerksam: Aus dem Kreis der jüngsten war es vor allem Lana Brykczynski, die mit vier Siegen und sehr schnellen Zeiten den Wettkampf prägte. Sie war damit eine der Pokalgewinnerinnen für den Gastgeber. Etwas erfahrener, aber ebenso gut in Form, zeigte sich Alina Leipe. Sie konnte über 100 Meter Freistil erstmalig unter 60 sec bleiben und sicherte sich damit Platz 1 sowie die punktbeste Einzelleistung in ihrem Jahrgang. Die beiden Vereinskameradinnen Laura Braune und Leonie Karge konnten in ihrem Jahrgang ebenso mit vielen Bestzeiten glänzen. Am Ende ging die punktbeste Leistung an Laura Braune.

Neben den Damen gab es auch bei den Jungen einige sehr gute Leistungen. So schwamm Melvin Imoudu vor heimischen Publikum unter die Marke von 1:05 min über 100 Meter Brust, Julian Jahnke gewann in starken 57 sec die 100 Meter Rücken und erhielt damit als schnellster Rückenschwimmer des Tages den Florian-Opitz-Gedenkpokal. Beiden gelang mit diesen Leistungen auch die punktbeste Einzelleistung.

Einen starken Zweikampf lieferten sich Liam Finn Kochinke und Kenneth Bock. Während Kenneth sehr deutlich über 50 Meter Freistil vorne war, gewann Liam über 50 Meter Brust und auch über 200 Meter Lagen. Letztere Leistung reichte für den Sieg in der Pokalwertung. Knapp an der Minuten-Marke scheiterte Oliver Kalk über 100 Meter Freistil, etwas ärgerlich für ihn, der dennoch Gold und auch den Pokal bekam.

In der Wertungsklasse der ältesten Aktiven gelang Trainer und Kampfrichter Andreas Grote der Sieg. Doch nicht nur die genannten Sportler präsentierten gute Leistungen. Vor allem die jüngeren Aktiven zeigten teilweise sehr beherzte Rennen und wurden mit Bestzeiten und Medaillen belohnt.

SSV-Pokalgewinner: JG 2009: Lara Brykczynski (211 Punkte), JG 2006: Liam Finn Kochinke (280), JG 2004: Oliver Kalk (410), JG 2003: Laura Braune (538), JG 2001/02: Alina Leipe (618), JG 2001/02: Julian Jahnke 607), JG 1999/200: Melvin Imoudu (642), JG 1998 und älter: Andreas Grote (415)