Tauche (MOZ) "Was für ein wunderschönes Programm von der Kita Kastanienhof", schwärmte Marion Seipolt. "Die Kinder haben getanzt und gesungen, eine Kinderband dargestellt und die Geschichte von der Raupe Nimmersatt gespielt." Und das alles fand bei der Wirtin von "Marion's Bierstübchen" im Garten statt, also bei Marion Seipolt selbst.

Alle zwei Jahre im Wechsel mit dem Gasthof "Zur Sonne" richtet sie das Dorffest in Tauche aus, das mit dem Erntefest, welches dieses Mal am 2. September stattfindet, zu den Höhepunkten im geselligen Leben des Ortes zählt. Nun ist es das zweite Mal, und auch Ortsvorsteher Gerhard Schulz ist glücklich. "Unsere Marion ist unser großes Organisationstalent. Mit Ehemann Heiko und Sohn Markus sowie den Töchtern Michell und Tanja stellt sie alles selbstständig und zuverlässig auf die Beine und das stets mit einem fröhlichen Lächeln auf dem Gesicht."

Ein größeres Lob kann es kaum geben, aber auch Marion Seipolt findet anerkennende Worte: "Das klappt alles, weil der Ortsbeirat das Dorffest unterstützt", ist sie zufrieden. "Auch dem Wettergott danken wir, denn er hat uns vom Regen weitgehend verschont, und die Leute haben gute Laune mitgebracht. Es war eine großartige Party, die traditionell mit dem Sommernachtstanz endete."

Dabei hatte es nicht so gut ausgesehen beim Aufbauen der Zelte, Tische und Bänke am Donnerstag gemeinsam mit zehn ehrenamtlichen Helfern aus Tauche und Umgebung. Es hatte in Strömen geregnet, aber keiner war gegangen, bevor alle Arbeit erledigt war.

Für die Kinder fanden von der Freiwilligen Feuerwehr durchgeführte Rundfahrten mit ihrem Löschfahrzeug statt. Auch ein Bierkästenstapeln organisierte die Kameraden. Die Sparkasse hatte ihre Hüpfburg aufstellen lassen, der Reiterhof Richter aus Schneeberg, der zum Erntefest eine Quadrille zeigt, war zum Ponyreiten gekommen. Das beliebte Kinderschminken führten Mandy Neumann, Korinna Kuschminder und Ilona Schulz vom Frauenladen Beeskow durch. Mit zehn Kuchen von den 14 "Mittwochsfrauen Tauche", der früheren Volleyballgruppe, war das Thema Kaffeetrinken voll abgedeckt. Die Erwachsenen erfreuten sich an dem Kult-Duo Birke und Lenz aus Frankfurt und an der Musik der Discothek Bernd Lehmann aus Tauche.