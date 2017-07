Für besonderes Engagement geehrt

artikel-ansicht/dg/0/

Ahrensfelde (MOZ) Die Gemeinde Ahrensfelde zeichnet am Ehrenamtstag engagierte Bürgerinnen und Bürger aus. "Hier wird Ehrenamt groß geschrieben", meinte der Vorsitzende der Gemeindevertretung Maik Berendt auf der Festveranstaltung am Freitagabend.

Wer im Leben eine ruhige Kugel schieben möchte, der sollte sich lieber vom Ehrenamt fernhalten. Bürgermeister Wilfried Gerke betonte, wie wichtig der Einsatz vieler Freiwilliger für die Gemeinde mit ihren 13 000 Einwohnern ist. Trotz eines Genesungsurlaubs wollte es sich Gerke deswegen nicht nehmen lassen, den Auszuzeichnenden persönlich zu danken. "Denn ohne engagierte Menschen würde eine Gemeinde kulturell veröden", äußerte sich der Bürgermeister in Hinblick auf "die Kultur des menschlichen Miteinanders".

Dass man einfach anpackt, wenn Hilfe gebraucht wird, das ist laut Gerke auch nicht selbstverständlich - gerade wenn einen das Gefühl überkomme, in einer scheinbar "entsolidarisierten Gesellschaft" zu leben.

Für ihre Tatkräftigkeit im jeweiligen Heimatort wurden im Rahmen der Feierlichkeiten schließlich elf Frauen und Männer aus den fünf Ortsteilen ausgezeichnet.

Die Ehrenurkunde erhielten Manuela Spiering, in Würdigung ihres Engagements in der Kinderarbeit, sowie Ursula Erdmann für ihren Einsatz in der Siedlergemeinschaft Neu-Lindenberg. Mit der Ehrennadel ausgezeichnet wurden Jens Hermerschmidt, Vorsitzender des Blumberger Kulturvereins, Sylke Stock für ihre Arbeit im Vorstand des SV Grün-Weiss Ahrensfelde und Bodo Wenning für seine Leistungen in der Sportgemeinschaft Lindenberg.

Die Ehrennadel erhielt auch Robert Domes. Der hatte sich in besonderer Weise für die Erarbeitung des Gefahren- und Abwehrplans und die Beschaffung von elf Feuerwehrfahrzeugen für die Freiwillige Feuerwehr eingesetzt.

Als Erfolgsgeschichte erwies sich laut Gerke im Nachhinein auch die Gründung der Agentur für das Ehrenamt, die gezeigt habe, "welche Potenziale hier stecken". Zur Würdigung wurden die Gäste zudem mit einer besonderen Bühnenshow empfangen, durch welche zwei Schüler der Docemus-Schule als Moderatoren führten. Talentierte Schüler der Friedrich-von-Canitz-Grundschule, die sich im Rahmen eines Wettbewerbs hervorgetan hatten, führten Tänze, selbst komponierte Songs und sportliche Karateübungen auf. Klassische Musik fand auf den Akkordeons der Musikschüler der Musikschule Fröhlich eine neue Interpretation.