Zuhörer feiern die Altstars

Gerd Christian - der Riese unter den Publikumslieblingen - kam ganz dicht an die Zuschauer heran. Nur in ganz schlimmen Momenten griff er zum schützenden Regenschirm. Er sang seinen Superschlager "Sag ihr auch" und wurde dafür von den Zuhörern gefeiert. Auch für Lieder wie Maffays Nummer "So bist du".

Ihren "Karrierestart" erlebten beim 8. Schlagerfest die "Old Rabbits", Wolfgang Krakows alte Hasen. Der Altbürgermeister, der seit 2008 die Erinnerungsarbeit für Bärbel Wachholz als Tochter der Stadt kräftig förderte, gab seinen Schlagerfest-Bühneneinstand. An seiner Seite Angermünder Musikfreunde: Uwe Schwanebeck und Michael "Hektor" Schulz. Dessen Sohn Johannes Sellin am Cajon, einem Schlaginstrument. Krakow hatte Texte neu geschrieben. Aus Michael Holms "Mendocino" wurde ein Song übers Radfahren zur Blumberger Mühle. Sogar einen Bärbel Wachholz-Hit sangen sie. Wolfgang Krakow sagte: "Wir würden gern wiederkommen, vielleicht in zwei Jahren zum 10. Schlagerfest!"

Andrea und Wilfried Peetz führten durch den ersten Teil des Schlagerfestes: "Das Publikum hier ist sehr interessiert und aufmerksam, das gefällt einem als Musiker besonders." Mit dem Bärbel Wachholz-Medley von "Damals" bis "Mama" schaffte das Paar eine Punktlandung beim Publikum. Auch Ulrich Schlupsky Premiere mit Saxofonen undPanflöte kam hervorragend an. Besonders seine Interpretation des Wachholz-Erfolgs "Ich hab' Musik im Blut" fand viel Beifall. Reichlich Beifall gab es auch für Deutschlands mit 86 Lenzen wohl ältesten aktiven Unterhaltungssänger - Peter Wieland. Er überzeugte stimmlich und zeigte starke Präsenz mit "Der alte Wolf" dem Wachholz-Klassiker "Weil er ein Seemann war".

"Das ist wieder so ein schönes Schlagerfest", freute sich Familie Aust aus Angermünde. "Wann erlebt man schon mal sonst unsere Künstler? Hoffentlich gibt es das Schlagerfest weiter." Die Familie Gollins, ebenfalls aus Angermünde, äußerte: "Das Schlagerfest ist klasse! Weiter so!"