Im Zirkuszelt war kein Platz mehr frei

Eisenhüttenstadt (MOZ) Das Sommerfest der Lebenshilfe Oder-neiße-Werkstätten am Sonnabend war der Abschluss der Feierlichkeiten zum 25-jährigen Bestehen der Einrichtung in der Ringstraße. Höhepunkt war die Zirkus-Aufführung. 90 Mitarbeiter der Werkstätten hatten in der vergangenen Woche mit dem Projekt-Zirkus Probst ein Programm erarbeitet. "Es gab neun verschiedene Gruppen", sagte Ramona Kahlisch von den begleitenden Diensten. Nach der Generalprobe am Donnerstag und der Vorstellung für Mitarbeiter am Freitag hieß es nun am Sonnabend "Manage frei" für alle Besucher. "Es konnten gar nicht alle in das Zelt", erzählte nach der Vorstellung Axel Feister, Leiter des Begleitenden Dienstes. Am Sonnabend brach der Zirkus seine Zelte ab, unter Mithilfe von Mitarbeitern der Werkstätte.