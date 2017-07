Kreis-Behörde für Preis nominiert

artikel-ansicht/dg/0/

Eberswalde (MOZ) Als Gewinner des Präventionspreises "Der Rote Ritter" der Aktion Kinder-Unfallhilfe ist die Barnimer Straßenverkehrsbehörde nun auch für den Deutschen Engagementpreis 2017 nominiert. Das Projekt "Mit Rücksicht für mehr Sicherheit", mit dem mehr Schulwegsicherheit im Landkreis erreicht werden soll, erfährt damit eine weitere hochrangige Ehrung. "Wir wollen mit unserem Projekt Kinder mit dem System Straßenverkehr vertraut machen und ein sicheres Verhalten lehren. Dass wir für unsere Arbeit so viel Aufmerksamkeit erhalten, zeigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind", freut sich Marcel Kerlikofsky, Leiter der Straßenverkehrsbehörde. Das verkehrssichere Kind gebe es nicht, vielmehr könne die Sicherheit für Kinder auf ihren Wegen nur dann verbessert werden, wenn der Verkehrsraum und Verkehrsfluss kindersicherer gestaltet würden.

artikel-ansicht/dg/0/1/1585836/

Bisher hat die Straßenverkehrsbehörde das Projekt, bei dem Schüler, Lehrer, Eltern und Behörden eingebunden werden, an 26 Schulen mit 565 Schülern im Landkreis durchgeführt. Seitdem erfolgten bauliche Anpassungen und verbesserte Verkehrsregelungen auf den Schulwegen, vor den Einrichtungen oder im Freizeitbereich wie Spielplätzen. Beleuchtungen an den Fußgängerüberwegen werden installiert oder erneuert, Fußgängerbedarfsampeln eingerichtet, Sichthindernisse entfernt, sogenannte Dialogdisplays aufgestellt, Tempo-Limits angeordnet oder Fahrbahnen verengt oder Zufahrten aufgepflastert, um eine Reduzierung der Geschwindigkeiten zu erreichen.

Die Straßenverkehrsbehörde hat nun die Chance, bei der Verleihung des Deutschen Engagementpreises am 5. Dezember in Berlin, geehrt zu werden. Auf die Gewinner der fünf Kategorien Chancen schaffen, Leben bewahren, Generationen verbinden, Grenzen überwinden und Demokratie stärken, warten Preisgelder von je 5000 Euro. Eine Experten-Jury bestimmt die Preisträger. Über den mit 10 000 Euro dotierten Publikumspreis stimmen im Herbst alle Bundesbürger per Online-Voting ab. Initiator und Träger des seit 2009 vergebenen Preises ist das Bündnis für Gemeinnützigkeit.