Händler trotzen dem Regen

Altglietzen (MOZ) Mit Pavillons und Planen hatten die Händler des zweiten Flohmarktes in diesem Jahr am Sonnabend im Altglietzener Park gut vorgesorgt. Denn mittags kamen doch die ersten Schauer. Und dann blieben zeitweilig auch die Besucher weg. Die Wirkung der bunten Hinweisschilder an der Bundesstraße 158a war nicht zu übersehen.