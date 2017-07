Havelländischer Posaunentag mit reichem Programm

artikel-ansicht/dg/0/

Meseberg/Falkenthal (GZ) Der Havelländische Posaunentag findet am kommenden Sonnabend statt. Es wird zwei Bläsermusiken geben, die jeweils im Rahmen der Sommerfeste der Gemeinden erklingen: die erste ab 14.30 Uhr an der Dorfkirche Meseberg, die zweite ab 17.30Uhr an der Dorfkirche Falkenthal. Beide Veranstaltungen finden im Freien statt, der Eintritt ist frei. Die musikalische Leitung hat Landesposaunenwartin Barbara Barsch aus Zehdenick.