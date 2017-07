Persönliche Begrüßung vom Kopf der Band

artikel-ansicht/dg/0/

Strausberg (MOZ) Seit Jahren schon kümmert sich die Sparkasse Märkisch-Oderland auch um kulturelle Veranstaltungen in der Region. Dazu gehören auch die Stadtmauerkonzerte. Sie finden in der Regel im Innenhof der Hauptgeschäftsstelle des Kreditinstituts unmittelbar am Straussee statt. Die Reihe wird gut angenommen und kann inzwischen auf eine längere Tradition zurückblicken.

artikel-ansicht/dg/0/1/1585840/

Am Sonnabend war es wieder so weit. Zu Gast war diesmal die Gruppe "Engerling". Die Berliner Bluesrockband heizte dabei mit alten wie auch neuen Songs dem Publikum ein, das sich vom Wetter nicht abhalten ließ und trotz des Regens zahlreich erschienen war.

Mit ihrem unverkennbaren Stil präsentierte die Band eine Mischung aus Deutschrock und Blues und gab dabei Lieder wie "Albatros" oder "Legoland" zum Besten. Aber auch mit Hits der Pop-Ikonen hatten die Bandmitglieder keine Berührungsängste und sorgten mit Textzeilen wie "Take me down little Susie" aus dem Rolling Stones Song "Dead Flowers" für gute Laune bei den Gästen.

Dass die 1975 in Ost-Berlin gegründete Band ein Stück weit Musikgeschichte geschrieben hat und längst fester Bestandteil und Tradition in der Rock- und Blues-Szene ist, merkt man nicht nur den einprägsamen Klängen ihrer Musik an. Denn auch unter den Besuchern befanden sich viele langjährige treue Fans, von denen der eine oder andere von Sänger und Keyboarder Wolfram Bodag persönlich begrüßt wurde. Der Komponist, Texter und Sänger gilt allgemein als der Kopf der Band.

Neben der Stammbesetzung der Band an Gitarre, Bass und Schlagzeug war an diesem Abend in Strausberg auch Gastbassist Hannes Hunke aus Schönow mit dabei. Wer so viel Musikgeschichte geschrieben und überdauert hat, kann seinen Bandnamen zu Recht auch in einem Song namens "Engerling's Blues" verewigen, den Sänger Wolfram Bodag scherzhaft als Song "aus der Zoologie zu Ehren der Krabbelinge" ankündigte und nicht zuletzt damit für einen rundum gelungenen musikalischen Abend sorgte.