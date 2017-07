Fast Vergessenes sichtbar gemacht

artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt (Oder) (MOZ) Fast vergessene Kunstwerke aus den Tagen der DDR sind derzeit im Foyer der ehemaligen Mensa im Audimax zu sehen. Die Ausstellung "Was macht die Kunst Frankfurt (Oder)" wurde am Sonntagabend eröffnet. Unter den Exponaten befinden sich beispielsweise Teile der Metallgestaltung, die Falko Warmt für das alte IHP-Gebäude in der Walter-Korsing-Straße geschaffen hat. Das Gebäude wurde abgerissen, die Kunst gerettet und im städtischen Depot eingelagert. Geöffnet ist bis zum 13. August, täglich von 10 bis 18 Uhr. Der Eintritt ist frei, der Zugang erfolgt über den Haupteingang des Audimax in der Logenstraße 4.