Sattelschlepper rutscht in Leitplanke

artikel-ansicht/dg/0/

Schorfheide (MOZ) Auf der Bundesautobahn 11 war am Freitagabend ein Sattelschlepper in die Leitplanke gerutscht. Der Lkw einer polnischen Speditionsfirma befand sich zwischen den Anschlussstellen Finowfurt und Chorin in Richtung Norden als er von der Fahrbahn abkam und durch die Leitplanke gebremst wurde. Der Fahrer wurde leicht verletzt. Die Eberswalder Berufsfeuerwehr traf gegen 20.30 Uhr an der Unfallstelle ein, konnte den Schlepper, der eine starke Schieflage aufwies, aber nicht allein stabilisieren. Die Berliner Feuerwehr unterstützte den Einsatz mit einem Rüstkran. Zuvor war die Ladung gesichert worden. Auch mit technischer Unterstützung der Rüstgruppe ließ sich der Lkw nicht wieder aufrichten. Das Fahrzeug konnte erst am Sonnabendabend mithilfe von Spezialtechnik abgeschleppt werden.