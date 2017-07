90 Jahre Feuerwehr mit Remmidemmi

artikel-ansicht/dg/0/

Trampe (MOZ) Am Gerätehaus in Trampe herrschte am Sonnabend reges Treiben. Die Dorfbewohner und viele Gäste trafen sich, plauderten, hörten Musik oder verkosteten Cocktails. Zur Kaffeezeit gab es Blecke voller Kuchen, von den Frauen des Dorfes selbst gebacken: Die Feier zum 90-jährigen Bestehen der Freiwilligen Feuerwehr Trampe stand auf dem Plan.

Straßenfest: Die Wehren des Amtes Biesenthal-Barnim und aus Novy Tomisl feierten in Trampe Geburtstag. © MOZ/Renate Meliß

Eingeladen zum großen Straßenfest waren alle Feuerwehren aus dem Amt Biesenthal-Barnim, um auch die Einsatzbereitschaft zu demonstrieren. Frauen und Männer der Feuerwehr aus der befreundeten polnischen Partnergemeinde Novy Tomisl nahmen ebenso Aufstellung auf der Bühne.

Amtswehrführer Roman Wieloch, Ortswehrführer Gunter Hirte, Peter Schmidt, Bürgermeister von Breydin, sowie Amtsdirektor André Nedlin begrüßten die Kameraden und vielen Besucher. Die Freiwillige Feuerwehr Trampe, am 1. Januar 1927 von Bäckermeister Gustav Pietsch gegründet, hat schon viele Einsätze gefahren und eine interessante Geschichte in den Annalen des Dorfes hinterlassen. In einer Ausstellung, zusammengetragen von Christa und Helmut Klinke, war einiges davon nachzulesen.

Auch Ehrungen kamen nicht zu kurz: Roberto Metzke erhielt eine Urkunde für seine zehnjährige Mitgliedschaft, für Brandmeister Thomas Seefeld nach 30 Jahren aktivem Dienst sowie Christa und Helmut Klinke nach 50- und 60-jährigem Dienst an der Allgemeinheit gab es ebenfalls eine Würdigung. Amtsdirektor André Nedlich bedankte sich bei allen Familien und Angehörigen der Feuerwehrleute zudem für das Verständnis und die Unterstützung an 365 Tagen im Jahr.

Eine Jugendwehr gibt es nicht mehr. Wer dennoch Lust am Helfen hat, kann sich in Tuchen-Klobbicke aktiv betätigen. "Die Tramper Feuerwehr könnte Nachwuchs gebrauchen, auch in den aktiven Reihen. Vielleicht überlegt sich der eine oder andere, die Arbeit der Feuerwehr zu unterstützen", warb Amtswehrführer Roman Wieloch.

Nach dem offiziellen Teil führten zunächst die Kinder der Kita Kleine Schlossgeister ihr Programm auf. Mit seiner rasanten Show entfachte anschließend der quirlige Wirbelwind Remmi von Demmi ein Feuerwerk der guten Laune, bevor Clown Frieda mit Ballonmodellagen und Riesen-Seifenblasen begeisterte Kinder beglückte. Rundfahrten mit dem Feuerwehrauto waren möglich, der Pferdehof Jonas hatte Ponys mitgebracht.

Wer sich einen Einblick in die Arbeit der Tramper Wehr verschaffen wollte, konnte sich die Leistungsschau ansehen. "Trampe sucht den Superstar" hieß es am Abend während der Talenteshow. Dabei landete Wolfgang Keller, der seine Version des Songs "Marmor, Stein und Eisen bricht" vortrug, gefolgt von Bianca Netzke mit Interpretationen von Maite Kelly, ganz weit vorn. Gemeindearbeiter Rinaldo Schändel stieg schließlich als "Horschte Schlemmer" mit Hausmeisterkittel auf die Bühne und unterhielt aufs Beste.

Mit einem farbenprächtigen Höhenfeuerwerk fand das Fest der Feuerwehr Trampe schließlich seinen gelungenen Abschluss.