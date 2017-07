Mit Flötentönen auf Reagenzgläsern

artikel-ansicht/dg/0/

Neuenhagen/Berlin. Beim Abiball des Einstein-Gymnasiums Neuenhagen zeigten sich die Schüler im Estrel mal wieder von ihrer schönsten Seite. Zwölf Jahre langes Pauken, Verschlafen, Lachen und Echauffieren fanden an einem bewölkten Sonnabend in Deutschlands größtem Hotel ein festliches Ende. Wie jedes Jahr fanden sich hier die Abiturienten samt Anhang ein, um gebührend das Abitur zu feiern und die Zeugnisse entgegenzunehmen. Standesgemäß putzen sich die nunmehr Ex-Schüler dabei richtig heraus. Manch einem Elternteil ist wahrscheinlich schon beim Anblick der groß gewordenen Kinder eine Träne über die Wange gelaufen. Spätestens beim Einlauf der Abiturienten in den Saal, zu Coldplays "Viva La Vida", ergriff dieses Gefühl jedes Familienmitglied.

Nachdem alle Platz genommen hatten, führten die Moderatoren Maurice Bühner und Isabell Fiebig durch das Programm. Es wäre kein Abiball des Einstein-Gymnasiums, wenn nicht Schulleiterin Edelgard Pecher höchstpersönlich den Abiturienten mit einer ausschweifenden Rede zu der bestandenen Herausforderung gratulierte. Trotz der weisen Worte und Ratschläge sah sie ein, dass die Abiturienten wahrscheinlich sowieso am nächsten Tag so gut wie alles vergessen haben werden, was sie ihnen gerade auf den Weg mitgibt.

Was die Abiturienten jedoch nicht vergessen werden, ist die Entgegennahme des Zeugnisses, samt Blumenstrauß und Einstein-Münze. Danach wurden besondere Leistungen - wie die von Mathis Harder mit seinem vierten Platz beim Bundesfinale von Jugend forscht - geehrt. Jasmin Telker sorgte dabei an diesem Abend für die musikalische Untermalung, und Merle Duwe wurde als Jahrgangsbeste mit einem Durchschnitt von 1,0 ausgezeichnet. Nachdem diese die Jahrgangsrede mit Anekdoten aus dem eigenen Leben hielt, stießen alle gemeinsam mit ihren Familien auf das bestandene Abitur an. Die Tanzfläche wurde eröffnet und weiter bis in die späte Nacht gefeiert.

Klemens Handke (18)

Strausberg. Auch dieses Jahr fand der Abiball des Theodor-Fonatane-Gymnasiums im Zentrum Informationsarbeit Bundeswehr statt. Traditionell begann die Zeugnisausgabe mit dem feierlichen Einlaufen der Abiturienten - 120 Schülerinnen und Schüler sind es diesmal, die die Prüfungen geschafft haben. Die Moderation und alle Programmpunkte beschäftigten sich thematisch mit der Zeit von 1998. Also dem Jahr, in dem viele Schüler des Jahrgangs geboren wurden. Sowie 2017, das Jahr, in dem sie nun die allgemeine Hochschulreife erworben haben. Einige der musikalischen Beiträge gingen sogar noch weiter in die Vergangenheit zurück, als Songs vom Beatles-Klassiker "Let it be" bis zu Justin Biebers "Don't you give up" präsentiert wurden.

Auch Schulleiterin Marieta Gruber blickte in ihrer Rede gemeinsam mit den Abiturienten auf deren Schulzeit. Nach der Zeugnisübergabe wurden noch einige besondere Erfolge würdigt - wie Franziska Frenzel, Paula Meißner, Kassandra Langguth, Eva Steinz, die alle einen Traum-Durchschnitt von 1,0 erzielt haben, und Paula Klinke, die mit einem Schnitt von 1,1 glänzt. Danach wurden noch besondere Leistungen in naturwissenschaftlichen Fächern, in den Arbeitsgemeinschaften und im Schulalltag geehrt.

Nach dem Anstoßen und der Eröffnung des Buffets wurde den Abiturienten die Führung ihres Festes überlassen. Der Tutorenkurs von Mathematik- und Physiklehrer Ralph Jonzeck spielte beispielsweise "The lion sleeps tonight", auf Glaskolben und in klassischer Weise wurden auch Lehrerimitationen aufgeführt. Einen runden Abschluss der großen Feier bildete dann das Feuerwerk, welches die Abiturienten vorbereitet hatten.

Lena Redlich (15)

Strausberg. Am Freitag feierte der nun fünfte Abiturjahrgang im bundtStift-Gymnasium seinen Abschluss. Die 14 Schüler luden Familie, Freunde und Lehrer in den Ku-Stall ein, um mit den Menschen, welche ihnen am Herzen liegen, diesen besonderen Tag zu feiern. In Form einzelner Geschichten bekamen die Abiturienten zu Beginn ein kurzes Stück Erinnerung von ihren täglichen Begleitern und Mentoren der Schulzeit. Einige Lehrer meldeten sich mit einer Diashow zu Wort und erinnerten ihre Schüler an vergangene Tage und lustige Momente auf dem Gutshof der bundtStift-Schulen. Neben dem ansprechend gestalteten Ambiente im Ku-Stall stellten die nun ehemaligen Schüler ihren Gästen ein Buffet zusammen und überraschten mit klassischen "Abiballritualen" wie dem Vater-Tochter-Tanz und den peinlichen Erzählungen über Abistreich, Abiturfahrt und Prüfungsphase.

"Ich bin erst zwei Jahre an dieser Schule und habe in diesen so wertvolle Menschen gefunden, dass es sich anfühlt wie ein zweites Zuhause", sagte einer aus der Runde. Und eine Abiturientin erzählte: "Ich habe fast mein ganzes Leben auf diesem Hof verbracht und bin eine derjenigen, die von Anbeginn zu dieser Schule gehörten. Ich habe in dieser Zeit viel erlebt, doch vor allem habe ich hier einen weiteren Teil meiner Familie gefunden, und dafür bin ich unendlich dankbar." Ein weiterer Abi-Jahrgang der kleinen Privatschule zieht nun hinaus in die große Welt, ohne zu wissen, was den Einzelnen erwartet. Doch eines wussten die Lehrer, Schüler, Eltern und Freunde von vornherein: "Jeder Schüler verlässt diese Schule mit einem Lächeln auf den Lippen. Doch auch wenn es einige Zeit dauert, die meisten finden ihren Weg hierher zurück. Das ist keine Selbstverständlichkeit und zeigt uns allen, dass wir nicht all zu viel falsch gemacht haben können und ein Stück bundtStift bei vielen Schülern im Herzen verankert ist", wie es in den Festreden hieß.

Vivien Steiner (19)

Strausberg. Sie haben es geschafft - die 67 Abiturienten des Oberstufenzentrums Strausberg, die bei der Feier am Freitagabend im Zentrum Informationsarbeit Bundeswehr (AIK) ihre Zeugnisse entgegennahmen. Mit einem breiten Lächeln schritten sie alle in schönen Kleidern und eleganten Anzügen in den Saal, um dort zunächst der Rede von Schulleiterin Gudrun Thiessenhusen zu lauschen. Diese erwähnte dabei auch, dass es in diesem Jahr so viele sehr gute und gute Prüfungen gab wie noch nie zuvor. Und das war allen einen kräftigen Extraapplaus wert. Ebenso wie für die Auszeichnungen einiger Schüler, die besonders große Einsatzbereitschaft gezeigt und sich mit viel Fleiß ausgezeichnet haben.

Freudentränen und Umarmungen an die Lehrer blieben beim großen, mit steigender Spannung erwarteten Moment der Zeugnisübergabe auf der Bühne nicht aus. Doch genauso gern nahmen die Tutoren ihre Ex-Schüler, die sie nun ganze drei Jahre begleitet haben, in den Arm und ließen sie so nur mit einem Lächeln von der Bühne schreiten.

Die Abiturienten dankten neben Lehrern und Mitschülern auch die Eltern, die ihren Kindern immer mit einem guten Rat zur Seite standen. Besondere Dankesworte gingen zudem an Dagmar Dubiel, die wie jedes Jahr die künstlerische Gestaltung des Abends übernahm und bewies, dass man auch mit "krass hohen High Heels" gut durch den Alltag kommt. Oder Silvia Schöpflin, durch die die Schüler im Unterricht zusätzlich fernsehen konnten - natürlich nur, um auf dem neusten Stand der Politik zu bleiben. Natürlich waren auch die witzigsten Lehrer-Versprecher und -Verschreiber gesammelt worden. Zum Beispiel sorgte "Die Polen kommen und sie können fliegen." als Beschreibung über die Blüten im Frühling natürlich für Lacher. Da ist Lorina Werners Aussage, dass die Abiturienten die Schule mit einem weinenden und einem lachenden Auge verlassen, nur zu verständlich.

Als kleines Extradankeschön hatten die Tutoren der einzelnen Klassen, Regie Dorit Mandl, einen kleinen Film erstellt. Die vielen Bilder ließen Eltern, Bekannte und vor allem die Abiturienten strahlen. Auch im ganzen Saal waren als Erinnerung diverse Schwarzweißbilder angebracht.Lucie Schrage (17)