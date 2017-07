Sommerkonzerte bieten Ausflug in die Kurstadt

artikel-ansicht/dg/0/

Bad Freienwalde (MOZ) 46 Berliner saßen Sonntagmittag in dem Bus, der sie im Rahmen der Brandenburgischen Sommerkonzerte diesmal in die Kurstadt Bad Freienwalde bringen sollte. Dort erwartete sie erst einmal eine Kaffeetafel im Garten des Pfarrhauses von St. Nikolai, vorbereitet von Mitgliedern der Kirchengemeinde und Helfern. Wählen konnten Interessierte aus dem Beiprogramm zudem zwischen einer Besichtigung im Oderbruch-Museum Altranft und im Haus der Naturpflege. Ein geführter Spaziergang wurde ebenfalls angeboten und gern wahrgenommen. Auch von Teilnehmern, die mit dem eigenen Auto angereist waren.

