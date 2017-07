artikel-ansicht/dg/0/

Schwedt (MOZ) "Ab heute wird der Wintergarten umgebaut", sagt Bäcker- und Konditormeister Frank Schäpe. "Er bleibt bis Monatsende geschlossen. Dann ist Neueröffnung. Bis dahin verkaufen wir unseren Kunden weiter Brot und Brötchen und Kuchen, aber in einem Verkaufswagen vor der Tür. Wer weiter Kaffee und Kuchen, Eis und Frühstück bei uns genießen will, für den haben wir ein 120 Quadratmeter großes Sommerzelt aufgebaut."

Der Umbau des Wintergartens wird radikal ausfallen. Fußboden, Decke Beleuchtung - alles kommt raus und wird erneuert. Die Wände bekommen einen schöneren Anstrich. Die neue Eistheke soll viel größer ausfallen als die alte. Das Mobiliar wird modernisiert. Außer der neuen Laden- und der Eistheke, die in Schwedt nicht verfügbar sind, beschäftigt der Bäckermeister für den Umbau heimische Handwerker. Der Umbau wird mehrere 100000 Euro kosten. Schäpe hat dafür auch Fördermittel beantragt.

Im Vorjahr hatte die Bäckerei und Konditorei im Wintergarten noch ihr 25-jähriges Bestehen mit der Belegschaft und mit Geschäftspartnern gefeiert.

Schäpe zählte vor einem Vierteljahrhundert zu den jüngsten Schwedtern, die sich selbstständig machten. Als Schüler nach seinen Berufswünschen gefragt, äußert der Junge sehr früh und sehr selbstbewusst, er wolle später sein eigener Chef sein. Weil das nur in wenigen Berufen in der DDR möglich war und er sich keineswegs vorab beruflich festlegen wollte, wurde sein Kommentar damals von den Erwachsenen mit einem Schmunzeln abgetan. Bei Bäckermeister Hein lernt er das Handwerk. Später geht er noch in die Lehre bei Konditor Striegler in Angermünde und macht im Anschluss seinen Meister.

Nach der Wende sucht sein Lehrmeister, Bäcker Hein, einen Nachfolger. Der damals 24-Jährige Frank Schäpe übernimmt im Juni 1991 dessen Geschäft. Es wird umgebaut und angepasst. Richtig los geht es mit der eigenen Backstube und dem Wintercafé 1995. Die Erfolgskurve steigt steil an. Neue Filialen werden eröffnet, Mitarbeiter eingestellt, in moderne Technik investiert. Es gibt schwere Jahre, finanzielle Tiefpunkte. Dann wird die Firma auf das Kerngeschäft, zwei Filialen und das Wintercafé, konzentriert. 2009 übernimmt Schäpe das Catering am Schwedter Theater.