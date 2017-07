"Mittendrin" lockt mit Kursen im Juli

artikel-ansicht/dg/0/

Glienicke (MOZ) Das Zentrum für achtsames Tun "mittendrin" in Glienicke lädt auch im Juli zu verschiedenen Aktivitäten ein. Immer donnerstags von 17.30 Uhr bis 19.30 Uhr findet Qi Gong statt. Manfred Torke leitet die chinesischen Gesundheitsübungen an. Die nächsten Rückensporttermine sind für den 10., 17. und 31. Juli geplant. Beginn ist jeweils um 19 Uhr. Den Kurs leitet Ines Weidner. Am 15. Juli findet eine neue Auflage des Repair Café statt. Besucher können kaputte Gegenstände gegen Spende von ehrenamtlichen Helfern reparieren lassen.