Wasserabenteuer im Nationalpark

artikel-ansicht/dg/0/

Schwedt/Criewen (MOZ) Die Kanusaison im Nationalpark Unteres Odertal startet am 15. Juli. Bis zum 14. November können Wasserwander- und Naturfreunde dann in Begleitung qualifizierter Kanuführer auf drei Strecken die Wasserwelt des Nationalparks Unteres Odertal erkunden.

artikel-ansicht/dg/0/1/1585851/

Hautnah lässt sich der Nationalpark Unteres Odertal vom Wasser aus entdecken. Deutschlands einziger Auennationalpark ist von zahlreichen Altwässern der Oder durchzogen. Eine geführte Kanutour durch diese Wasserwildnis ist ein besonderes Erlebnis und vermittelt einmalige Eindrücke. Die abwechslungsreiche Vielfalt an seltenen Pflanzen und Tieren verspricht den Kanuten zahlreiche Naturbeobachtungen.

Während der Kanusaison haben die Paddler die Wahl zwischen drei festgelegten Strecken. Die Nord-Tour ist elf Kilometer lang, verläuft nahe der Stadt Schwedt. Sie beginnt am Wassersportzentrum und führt über den Fittesee, die Meglitze, die Alte Oder und über den Kanal, präziser die Hohensaaten-Friedrichsthaler-Wasserstraße, zurück. Alternativ gibt es in diesem Bereich einen verkürzten Rundkurs über rund sieben Kilometer.

Die Süd-Tour ist acht Kilometer lang. Sie startet im Angermünder Ortsteil Stolpe und führt auf dem Kanal bis nach Stützkow, über Galing und Stolper Strom bis zum Schöpfwerk Stolpe und wieder zurück nach Stolpe. Ungeübte Fahrer benötigen für jede der Touren schätzungsweise ungefähr fünf Stunden.

Neu in dieser Saison ist ein rekonstruierter Stau im Eichwerder Dammgraben. Die Wasserwanderer müssen ihre Knaus darum herumtragen. Um Wasserstände im Nationalpark flexibler regulieren und damit naturverträglicher gestalten zu können, ist der alte Stau saniert worden. Dabei wurde bereits an die Kanufahrer gedacht. In die Staus sind Rampen zum Ein- und Aussetzen der Kanus eingebaut worden.

Alle Kanustrecken sind mit je einem Rastplatz sowie Stegen zum Einsetzen der Boote ausgestattet und werden vor dem Start in die Kanusaison von Nationalparkverwaltung, Naturwacht und den Kanuführern geprüft und vorbereitet. Zertifizierte Kanuführer begleiten die Wasserwanderer durch das Labyrinth der Wasserläufe. Sachkundig und spannend erklären sie jede Entdeckung.

Die Boote werden durch den Kanuführer bereitgestellt. Die Teilnahme mit eigenen Booten (Kajak oder Canadier) ist möglich. Paddeln in den zentralen Bereichen des Nationalparks - das ist ein exklusives Erlebnis. Der Eintritt in die vielfältigen Wasserwelten ist erst gestattet, wenn die Brutzeit für die meisten Vogelarten beendet ist. Außerdem sind die Touren nur in Begleitung von zertifizierten und erfahrenen Kanuführern möglich. Sachkundig und spannend erklären sie Besonderheiten und Vielfalt des einzigen Auennationalparks in Deutschland und weisen den Weg durch das Wasserlabyrinth.

Seit elf Jahren gibt es die Kanutouren durch den Nationalpark, die sogar Erwähnung im Nationalparkgesetz finden.

Alljährlich erleben mehrere hundert Naturfreunde das Abenteuer Nationalpark auf den Wasserwegen.

Die Touren können über den Tourismusverein Nationalpark Unteres Odertal in Schwedt: 03332 25590 gebucht werden.